Новая разработка Mercedes-Benz может здорово облегчить жизнь всем участникам движения. Уникальные фары могут динамически регулировать световой поток и проецировать любое изображение на дорогу.

Сейчас Mercedes-Benz тестирует уникальную разработку – фары способные работать в качестве проектора. Кроме того новая технология позволит избежать ослепления встречных автомобилистов, пешеходов или велосипедистов не ухудшая при этом качества освещения дороги.

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Каждая фара оснащена более чем миллионом зеркал. Все они подвижны и могут направлять световой поток в нужной конфигурации. Разработка, именуемая Digital Light, сейчас тестируется на Mercedes-Benz S-class и может бать внедрена в серийные автомобили уже в 2020 году.