Нове роботаксі Waymo потрапило в аварію в Лос-Анджелесі, але автопілот в цьому не винен

Прототип Waymo Ojai, який має форму компактного фургона, врізався одразу в кілька припаркованих автомобілів на вузькій житловій вулиці. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження та швидко розійшовся мережею, пише Auto24.

Waymo підтвердила: автомобіль був у ручному режимі

Після появи відео Waymo оперативно надала пояснення. Компанія підтвердила телеканалу KTLA, що транспортний засіб перебував у ручному режимі керування, а за кермом знаходився оператор безпеки. Пасажирів у салоні на момент аварії не було. Аварія сталася близько 11-ї години ранку 25 січня.

На записах видно, як автомобіль рухається вниз по схилу, після чого різко втрачає траєкторію та врізається в машини, припарковані вздовж бордюру. У якийсь момент Waymo Ojai ледь не зачепив пішоходів, що перебували поруч.

Очевидці говорять про реальну загрозу

Один із мешканців району, Хорхе Дон Антоніо, став свідком інциденту просто біля свого будинку. За його словами, ситуація могла закінчитися значно гірше. Він розповів, що автомобіль Waymo врізався в машину його матері, а брату довелося буквально відштовхнути жінку з дороги, щоб уникнути наїзду.

Інший чоловік, який у цей момент розвантажував продукти, був змушений терміново тікати з проїжджої частини. На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав, хоча кілька осіб були за крок від травм.

Проблемна ділянка з історією аварій

За словами мешканців, сама вулиця має сумну репутацію. Це вузька ділянка з одностороннім рухом, яка часто стає проблемною під час заходів на стадіоні “Доджер”. Місцеві жителі стверджують, що втрати керування автомобілями тут трапляються регулярно, і аварія за участю Waymo — далеко не перша.

Компанія не уточнила, що саме стало причиною втрати контролю оператором, але підтвердила, що співробітник самостійно залишив транспортний засіб і не отримав ушкоджень. Парамедики оглянули кількох мешканців району з міркувань безпеки, однак про серйозні травми не повідомлялося.

Людський фактор

Цей інцидент парадоксальним чином знімає частину звинувачень із технологій автономного водіння, але водночас нагадує, що людський фактор залишається слабкою ланкою навіть у найсучасніших проєктах. Хоча цього разу за кермом був не алгоритм, а людина, інцидент, без сумніву, змусить Waymo ще ретельніше підходити до тестування своїх прототипів — як у ручному, так і в автономному режимах.