Новенькі "телескопи" JCB розширять операційну спроможність комунгоспів

Десять одиниць спецтехніки різного призначення поповнили автопарки комунгоспів восьми громад Миколаївщини, яку під патронатом програм UNOPS управління ООН профінансував уряд Данії.
ФОТО: Миколаївська ОВА|

Ці "телескопи" спроможні оперувати з вантажем на 6-метровій висоті

На потреби громад були передані сім екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX та три телескопічні навантажувачі JCB 525-60 HI-VIZ. Про це йдеться на ФБ-сторінці Миколаївської обласної воєнної адміністрації.

Техніка пішла адресно. Баштанська, Мостівська, Нечаянська, Радсадівська та Горохівська громади отримали по одному екскаватору-навантажувачу. Воскресенській громаді дістався телескопічний навантажувач.

Найбільше приросли технікою комунгоспи Бузької та Коблівської громад. Вони отримали по дві одиниці спецтехніки. Кожній дісталися як екскаватор-навантажувач, так і телескопічний навантажувач.

Фото: Миколаївська ОВА

Якщо читачам Авто24 машини JCB 3CX уже добре знайомі з попередніх публікацій за описами та фото й відео, то "телескопи" в транспортних траншах допомоги майже не надходять. Тим часом телескопічні навантажувачі за своїми можливостями для комунальних господарств просто незамінні.

По перше, це дуже компактні за розміром машини. JCB 525-60 HI-VIZ має висоту всього 1, 89 м та ширину – 1,84 м. Таким чином він пройде там, де інша техніка не протиснеться. Довжина також до гігантизму не схильна – 3,38 м.

Під капотом сховано 4-циліндровий дизельний двигун Kohler T4 Final потужністю 75 к.с. (55.13 кВт). Він живить ходову та робочі органи. Гідростатика дозволяє оператору виконувати одночасно кілька операцій.

Будівельно-комунальна машина має два швидкісні режими трансмісії. Низька швидкість ідеально підходить для роботи на будівельних майданчиках чи господарських роботах. Висока швидкість стає вельми корисною при переміщенні дорогами загального користування.

Фото: Миколаївська ОВА

В режимі навантаження він за сприяння висувних секцій спроможний досягти 6-метрової висоти. Вантажність при цьому солідна – 2500 кг.

Таким чином вісім громад Миколаївщини отримали допомогу UNOPS в рамках програми підготовки до зимування.

