Новенькі "телескопи" JCB розширять операційну спроможність комунгоспів

ФОТО: Миколаївська ОВА|
Ці "телескопи" спроможні оперувати з вантажем на 6-метровій висоті
На потреби громад були передані сім екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX та три телескопічні навантажувачі JCB 525-60 HI-VIZ. Про це йдеться на ФБ-сторінці Миколаївської обласної воєнної адміністрації.
Техніка пішла адресно. Баштанська, Мостівська, Нечаянська, Радсадівська та Горохівська громади отримали по одному екскаватору-навантажувачу. Воскресенській громаді дістався телескопічний навантажувач.
Читайте також В Україні зробили навантажувач, який може рухатись боком: фото
Найбільше приросли технікою комунгоспи Бузької та Коблівської громад. Вони отримали по дві одиниці спецтехніки. Кожній дісталися як екскаватор-навантажувач, так і телескопічний навантажувач.
Фото: Миколаївська ОВА
Якщо читачам Авто24 машини JCB 3CX уже добре знайомі з попередніх публікацій за описами та фото й відео, то "телескопи" в транспортних траншах допомоги майже не надходять. Тим часом телескопічні навантажувачі за своїми можливостями для комунальних господарств просто незамінні.
По перше, це дуже компактні за розміром машини. JCB 525-60 HI-VIZ має висоту всього 1, 89 м та ширину – 1,84 м. Таким чином він пройде там, де інша техніка не протиснеться. Довжина також до гігантизму не схильна – 3,38 м.
Читайте також Найпотужніший навантажувач Manitou працюватиме на заході України: на що він здатний
Під капотом сховано 4-циліндровий дизельний двигун Kohler T4 Final потужністю 75 к.с. (55.13 кВт). Він живить ходову та робочі органи. Гідростатика дозволяє оператору виконувати одночасно кілька операцій.
Будівельно-комунальна машина має два швидкісні режими трансмісії. Низька швидкість ідеально підходить для роботи на будівельних майданчиках чи господарських роботах. Висока швидкість стає вельми корисною при переміщенні дорогами загального користування.
Фото: Миколаївська ОВА
В режимі навантаження він за сприяння висувних секцій спроможний досягти 6-метрової висоти. Вантажність при цьому солідна – 2500 кг.
Таким чином вісім громад Миколаївщини отримали допомогу UNOPS в рамках програми підготовки до зимування.