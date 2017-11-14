З нового року в Україні змінився швидкісний режим. Обмеження швидкості в населених пунктах знизилося до 50 км/год, та це ще не всі нововведення, які очікують на автомобілістів у 2018 році.

Рішення про обмеження максимальної швидкості руху наближає нас до європейських норм. Саме такі швидкісні ліміти діють у більшості країн Євросоюзу. Вони цілком обґрунтовані, оскільки левова частка ДТП за участю пішоходів відбувається саме в населених пунктах. При зниженні швидкості з 60 до 50 км/год шанси уникнути наїзду на людину різко зростають. До того ж, у випадку наїзду з меншою швидкістю сильно знижується смертність і травматизм. Про це говорить напрацьована роками європейська статистика.

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Однак, незважаючи на позитивні наміри, обмеження швидкості, яке вступило в дію, поки не працює. Вся справа у тому, що співробітники поліції не оснащені сертифікованими в Україні приладами для вимірювання швидкості. Відповідно вони не можуть виписати постанову про адміністративне порушення.

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Втім триватиме така ситуація недовго. Верховна рада вже ухвалила у другому читанні законопроект № 5364 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реформування сфери паркування транспортних засобів". І він стосується не тільки парковок. Головне нововведення полягає в легалізації державою вже призабутих громадянами "листів щастя". Введення фото- та відеофіксації передбачає наявність у поліції сертифікованих засобів для фото-, відеофіксації порушень.

Цікавою і неоднозначною, з правової точки зору, є норма, що передбачає відповідальність за адміністративні порушення саме власника транспортного засобу. "Листи щастя" будуть приходити людині, на ім'я якої зареєстровано транспортний засіб. Фактично у випадку фото-, відеофіксації порушень відповідальність автоматично перекладається з водія на власника автомобіля.

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Та це ще не всі подарунки, покладені депутатами Верховної ради під новорічну ялинку 2018. "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" №7286 від 14.11.2017 вже був включений до порядку денного, але згодом його відправили на доопрацювання в комітети. У початковій редакції законопроект передбачав дуже серйозне посилення відповідальності для водіїв. Зокрема за "п'яні ДТП" – до 3-12 років в'язниці, а за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год – штраф до 3400 грн. Існує ймовірність що в 2018 році його приймуть.

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