Нові правила "техогляду" вступають в силу з 1 липня 2025 року: що чекає водіїв

Заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока розповів про нові вимоги до проведення обов’язкового техогляду, які набудуть чинності в Україні з 1 липня 2025 року.

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Як повідомив Павло Сорока, ці зміни прийняті аби наблизити українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.

Головне нововведення – запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю. Кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес проведення огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб’єкт господарювання повинен встановити додаткові.

Є регламентовані вимоги до якості відео та фотографій. Зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення.

“Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру”, – пояснив Павло Сорока.

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Він також повідомив, що в Україні наразі активно працюють близько 800 пунктів технічного контролю. За його словами, вимога відеофіксації процедури передбачалася ще з 2023 року відповідними нормативними документами, однак повноцінне впровадження розпочнеться з 1 липня 2025 року.

“Ці пункти техконтролю вже оснащені необхідними камерами й працюють у тестовому режимі – надсилають відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС, аби узгодити, чи відповідає зйомка вимогам і чи дійсно відображає весь процес технічного контролю”, – пояснив він.

Перелік категорій транспорту, для яких обов’язковий технічний контроль залишається актуальним, не змінився. Його мають проходити:

Легкові авто, що використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки;

Вантажні авто до 3,5 тонн, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки;

Вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації – щороку;

Автобуси, транспортні засоби, що перевозяться небезпечні вантажі – двічі на рік.

При цьому легкові авто, що належать фізичним особам і не використовуються з метою отримання прибутку, поки що техогляд проходити не зобов’язані.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол технічного контролю анулюється. Про це повідомляють власнику автомобіля.

У разі експлуатації авто без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія. Штраф становить 340 грн. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб’єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями – штраф у розмірі близько 1400 грн.