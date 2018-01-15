В рамках Детройтского автосалона состоялась презентация нового поколения седана Volkswagen Jetta. Кроме нового дизайна, автомобиль получил ряд современных технических решений.

Построена новинка на универсальной платформе MQB, на основе которой сейчас созданы многие модели марки Volkswagen. Новая Jetta больше своей предшественницы по всем параметрам. Габариты: 4702 / 1799 / 1459 мм. Колесная база тоже увеличилась и составляет теперь 2686 мм.

Сзади Jetta сохранила свой привычный облик, а вот передняя часть автомобиля претерпела изменения. Облик седана стал более стремительным и солидным. Дизайн прорабатывали с учетом влияния аэродинамики – благодаря общим усилиям инженеров и дизайнеров коэффициент лобового сопротивления удалось снизить на 10% – до 0,27.

Комплектация сможет порадовать самых требовательных клиентов. Доступны цифровая приборная панель, медиасистема с 10,2-дюймовым дисплеем и 400-ваттная аудиосистема. Также в списке оснащения есть подогрев и вентиляция передних кресел, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, автоматический переключатель света фар, передняя и задняя парковочные камеры.

Для рынка США новинка будет предлагаться с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым мотором семейства TSI. Обещают и версию с мотором 2,0. Коробка передач – 6-скоростная механика или 8-диапазонный автомат. Продажи новинки стартуют в первом квартале 2018 года, цена на американском рынке начинается от 18 545 долларов.