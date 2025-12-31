Новорічні подорожі за кермом: що водієві варто перевірити перед зимовою поїздкою

Поєднання активних поїздок, складних погодних умов, ожеледиці та короткого світлового дня підвищує ризики для водіїв і пасажирів. У сервісних центрах МВС наголошують: перед зимовою мандрівкою варто заздалегідь перевірити не лише технічний стан автомобіля, а й наявність та чинність документів.

Окрему увагу радять звернути на формат зберігання документів. Під час подорожей у гірській місцевості або на віддалених ділянках доріг мобільний зв’язок та інтернет можуть бути нестабільними або повністю відсутніми. У таких умовах електронні документи в застосунках можуть не відображатися, тому водіям рекомендують мати при собі фізичні оригінали посвідчення водія та реєстраційних документів на транспортний засіб.

Перед виїздом необхідно переконатися, що посвідчення водія відповідає категорії транспортного засобу, а свідоцтво про реєстрацію автомобіля є дійсним. У зимовий період, особливо на трасах і поблизу туристичних напрямків, поліцейські перевірки відбуваються частіше, і відсутність документів може призвести до штрафів або затримки в дорозі.

Важливим аспектом є термін дії посвідчення водія. Якщо документ уже прострочений він усе одно вважається дійсним до кінця «воєнного стану». Таким чином керування транспортним засобом із простроченим посвідченням не є порушенням законодавства в Україні. Але в інших юрисдикціях прострочені документи можуть не визнаватись дійними.

Не менш актуальною в зимовий період є перевірка страхового поліса страхування цивільно-правової відповідальності або «зелена картка». Через слизьке дорожнє покриття, снігопади та погіршену видимість ризик дорожньо-транспортних пригод зростає. Дійсний страховий поліс дозволяє уникнути фінансових втрат у разі ДТП та забезпечує базовий захист.

Для тих, хто планує новорічну поїздку автомобілем за кордон, актуальним є питання міжнародного посвідчення водія. У деяких країнах національне посвідчення водія України не визнається, відповідно до положень Женевської конвенції про дорожній рух 1949 року. У таких випадках варто мати міжнародне посвідчення водія, яке оформлюється в сервісних центрах МВС протягом п’яти робочих днів. Актуальний перелік країн та вимог до документів для виїзду за кордон автомобілем доступний на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.