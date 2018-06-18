Новий БелАЗ-75320 вражає своїми розмірами та масою. Це один з найбільших автомобілів планети.

Загальна вага новинки сягає 500 тонн. Потужність двигуна – 2 850 к.с. Максимальна швидкість – 64 км/год. Наразі велетень проходить випробування та невдовзі повинен з’явитись у серійному виробництві.

Нагадаємо, що "БелАЗ" в січні-травні цього року збільшив збут продукції на 58,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На експорт в січні-травні було реалізовано 96% продукції підприємства.

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"У травні було реалізовано 116 одиниць техніки, що для підприємства за останні 3,5 року є рекордним показником продажів в місяць, - розповіли на підприємстві. - Лідерами продажів в січні-травні стали кар'єрні самоскиди вантажопідйомністю 110-130 т (40% від загального обсягу поставок), 220-240 т (18%) і 45 т (11%). У 1,5 рази зріс показник сумарної вантажопідйомності кар'єрних самоскидів ".