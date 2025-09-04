Новий BMW X5 матиме 5 силових агрегатів, зокрема водневий

BMW відома своїм тісним партнерством з Toyota, зокрема й у сфері водневих силових агрегатів, попри те, що багато інших відомих автовиробників відмовляються від розробки водневих двигунів, зосереджуючись на гібридних та електричних транспортних засобах. Німецький автовиробник підтвердив, що його перший автомобіль на водневих паливних елементах вийде на ринок у 2028 році.

Перша воднева модель BMW Neue Klasse буде спеціальною версією X5 п'ятого покоління Neue Klasse та продаватиметься разом з бензиновими, дизельними, гібридними та повністю електричними варіантами. Найімовірніше, водневі моделі буде продаватися меншими тиражами, ніж усі інші версії, але можуть виявитися хорошим варіантом для людей, які не зацікавлені в гібридному чи електричному позашляховику.

Крім того, продаж водневих авто, вірогідно, буде обмежений регіонами з необхідною заправною інфраструктурою, а це означає, що доступність залежатиме від ринку. Першим водневим автомобілем BMW стала спеціальна 5 серія, відома як 535iA, що дебютувала у 2014 році. Вона використовувала силовий агрегат, який повністю постачала Toyota.

Водневий двигун другої генерації дебютував у поточному тестовому парку iX5 Hydrogen, поєднуючи елементи від Toyota та систему паливних елементів, розроблену самою BMW. Тепер німецька компанія веде випробування нової силової установки третього покоління в штаб-квартирі BMW у Мюнхені. Після початку виробництва у 2028 році готові системи водневих паливних елементів зійдуть з конвеєра на заводі компанії в Штайрі, Австрія.