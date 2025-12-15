Новий BMW X7 "балансує" між класичним стилем і новою ерою Neue Klasse: фото

На перший погляд, закамуфльований прототип виглядає як черговий рестайлінг, однак насправді йдеться про повноцінну зміну покоління. Поточний X7 дебютував ще у 2018 році та пережив планове оновлення у 2022-му, тож поява нового покоління повністю відповідає життєвому циклу моделі. Попри глобальний перехід BMW до стилістики Neue Klasse, флагманський позашляховик не відмовляється від своїх упізнаваних рішень, зазначає Carscoops.

Читайте також: Преміальні седани демонструють обвал продажів: причина в кросоверах

Розділена світлодіодна оптика залишиться, хоча її форма та розташування були суттєво перероблені. Фари стали компактнішими й опустилися нижче, а передню частину тепер домінує ще масивніша решітка радіатора. Новий бампер виглядає більш геометричним і отримав квадратні повітрозабірники, що додають автомобілю брутальності. У профіль новий X7 виглядає стриманіше й водночас сучасніше.

Кузовні поверхні стали чіткішими, крила — більш вираженими, а класичні дверні ручки поступилися місцем тонким інтегрованим елементам, які, ймовірно, працюють на покращення аеродинаміки. Лінія скління загалом зберегла знайомі пропорції, проте задня стійка отримала помітніший вигин у стилі фірмового зламу. Задню частину поки що важко оцінити через щільний камуфляж і тимчасову оптику, але серійна версія отримає повноцінні задні ліхтарі з елементами дизайну, знайомими за майбутніми iX3 Neue Klasse, а також наступними X5 та iX5.

Не менш масштабні зміни готуються й усередині. BMW планує повністю оновити інтер’єр, представивши дисплей Panoramic Vision, який простягатиметься вздовж нижньої частини лобового скла. Його доповнить великий центральний сенсорний екран, нове кермо з концептуальним дизайном і вдосконалений голосовий асистент на базі штучного інтелекту. За обробку та аналіз даних відповідатиме нова центральна цифрова архітектура BMW, відома під назвою Superbrains, яка стане основою для всіх майбутніх моделей бренду.

Також цікаво: Перший в історії автомобіль BMW M виставили на продаж

X7 збереже свою ключову перевагу — семимісний салон із трьома рядами сидінь. Саме це робить його прямим конкурентом таких моделей, як Mercedes-Benz GLS, Volvo XC90 та EX90. Прототип, помічений на тестах, оснащений чотирма круглими вихлопними патрубками та великими легкосплавними дисками, що натякає на наявність м’якого гібридного V8, ймовірно у виконанні M. Водночас нове покоління вперше отримає повністю електричну версію — BMW iX7.

На відміну від компактніших моделей марки, де електромобілі та автомобілі з ДВЗ будуються на різних платформах, X7 та iX7 використовуватимуть спільну архітектуру. Йдеться про глибоко модернізовану платформу CLAR, адаптовану як для бензинових і гібридних силових агрегатів, так і для електричних установок. За попередньою інформацією, топові електричні версії можуть розвивати до 900 кінських сил, особливо у виконанні від BMW M або Alpina.

Офіційної дати прем’єри BMW поки не називає, однак запуск нового X7 та iX7 очікується у 2027 році. Виробництво буде налагоджене на заводі BMW у Спартанбурзі, штат Південна Кароліна, де вже збирають X3, X5, X6, XM, а також майбутній рамний позашляховик, який стане прямим конкурентом Mercedes-Benz G-Class.

Читайте також: BMW анонсує таємничу електромодель, яка дебютує напередодні Різдва

Таким чином, новий BMW X7 опиняється на межі двох світів: він зберігає знайомі риси флагманського SUV, водночас відкриваючи для марки двері в цифрову та електричну епоху Neue Klasse.