Новий Citroën C4 обіцяють зробити "експериментальним" і максимально не схожим на конкурентів

Нинішній Citroën C4 третього покоління перебуває у продажу вже шостий рік і є найстарішою моделлю в актуальній лінійці марки. Через це бренд активно готує йому заміну. Її дебют очікують упродовж найближчих двох років. Поточний автомобіль побудований на платформі CMP, спільній із Peugeot 208, Opel Corsa та DS3, але для наступного покоління розглядаються інші сценарії, зазначає Auto24, посилаючись на Autocar.

Раніше в Citroën допускали, що новий C4 може отримати спрощену та більш доступну архітектуру Smart Car — ту саму, що використовується в C3 і C3 Aircross. Мета такого рішення очевидна й полягає у зниженні собівартості виробництва і втримати привабливу ціну для покупців.

Дизайн — головна точка відриву

Незалежно від платформи, в Citroën наполягають: зовнішність нового C4 стане ключовим елементом його ідентичності. Головний дизайнер бренду П’єр Леклерк у коментарі Autocar наголосив, що модель “має виглядати зовсім інакше”, як порівняно з попередником, так і з будь-якими аналогами. “Ми завжди намагаємося зайти якомога далі. Подивіться на новий C3: він зовсім не схожий на модель, яку замінив, але при цьому логічно вписується в лінійку”, — пояснює він.

Актуальний Citroën C4 (рестайлінг третього покоління)

За словами Леклерка, експерименти — це фундаментальна частина ДНК бренду Citroën. У межах стратегії концерну Stellantis, яка передбачає чіткіше розмежування брендів, французька марка має стати найбільш сміливою та нестандартною.

Не кросовер і не “зменшений C5”

У Citroën також чітко окреслили, чим новий C4 не буде. Він не стане збільшеним C3 або зменшеною версією C5 і не копіюватиме їхній “кубічний” кросоверний силует. Попри домінування SUV у модельному ряду бренду, майбутній C4 залишиться вірним формату хетчбека, але з абсолютно новим підходом до практичності.

“Ми не просто замінюємо старі автомобілі. Ми завжди думаємо про нові концепції та про те, що ще можна зробити в автомобільній індустрії. Це і є наш експериментальний підхід”, — підкреслює Леклерк.

“Ми не масмаркет у стилі Volkswagen”

Генеральний директор Citroën Ксав’є Шардон підтримує цей курс і прямо заявляє: бренд має бути сміливішим, навіть якщо дизайн викликатиме суперечки. “Якщо ти хочеш виділитися, потрібно ризикувати. Ми не універсальний бренд, як Volkswagen чи Toyota. Ми можемо дозволити собі експерименти. Я не боюся, що комусь не сподобається наш дизайн. Я боюся лише одного — щоб його не вважали нудним і мейнстримним”, — говорить він.

На питання, чи можливо поєднати доступну ціну зі сміливим дизайном, Шардон відповів без вагань: “це складний виклик, але саме той, який Citroën зобов’язаний прийняти”.