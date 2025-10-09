Новий CUPRA Formentor VZ5 знову доступний з п’ятициліндровим двигуном на 390 “конячок”

Новий CUPRA Formentor VZ5 отримав знайомий п’ятициліндровий 2,5-літровий турбомотор TSI, який розвиває 390 к.с. та 480 Нм. Потужність передається через 7-ступеневу DSG і фірмову повнопривідну систему, що забезпечує ідеальний розподіл моменту між колесами.

За словами компанії, налаштування мотора змінили для ще емоційнішої віддачі, але його звучання залишили характерним. VZ5 відрізняється від стандартного Formentor не лише під капотом.

Новий передній спліттер із гравіюванням VZ5, ширші колісні арки, мідні діагональні вихлопні труби та 20-дюймові диски з фірмовим дизайном роблять кросовер схожим більше на спортивне купе, ніж на SUV.

Модель також отримала палітру матових кольорів: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt та Enceladus Grey Matt. Усі вони створені, щоб привертати увагу.

Інтер’єр отримав спортивні сидіння CUPBucket, контурну підсвітку та фірмові деталі з мідними акцентами. Все виконано в дусі бренду — мінімалізм, технологічність і емоційність. Тираж нового CUPRA Formentor VZ5 обмежили 4000 екземплярів. Вперше модель буде доступна з лівим і правим кермом. Виробництво стартує у першому кварталі 2026 року на заводі у Барселоні.