Новий DS N°4 вже в Україні: французький авангард із гібридним характером

За інформацією офіційного імпортера бренду в Україні, DS N°4 став логічним продовженням дизайнерської та технологічної еволюції марки. Це компактний преміальний крос-купе, який робить ставку не на масовість, а на стиль, індивідуальність і комфорт. Модель орієнтована на водіїв, для яких автомобіль — не просто засіб пересування, а частина образу.

Експресивний дизайн із флагманськими нотами

Оновлений DS N°4 одразу впадає в око завдяки повністю переосмисленій передній частині. Подовжений капот, масивна чорна решітка та складна світлодіодна графіка створюють ефект дорогого та впевненого автомобіля.

Світловий підпис із вертикальними LED-лініями візуально перегукується з флагманським DS N°8 і підкреслює приналежність до преміального сегмента.

Ззаду образ доповнюють тоновані ліхтарі, елегантний напис DS на кришці багажника та висувні ручки дверей. При цьому автомобіль зберіг практичність: п’ятидверний кузов, довжина близько 4,4 метра та багажник об’ємом 430 літрів роблять його зручним як для міста, так і для подорожей.

Інтер’єр, де технології працюють на комфорт

Салон DS N°4 — це поєднання французької розкоші та сучасних цифрових рішень. В оздобленні використані фірмові декоративні елементи Clous de Paris, тканина та алькантара, а надтонкі дефлектори DS AIR майже непомітні, але ефективні в роботі.

Перед очима водія — нова цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, виконана в стилі старших моделей бренду. Центральне місце займає мультимедійна система DS IRIS SYSTEM із 10-дюймовим сенсорним екраном.

Передні сидіння можуть мати не лише підігрів і електрорегулювання, а й функцію масажу, що особливо цінно в далеких поїздках.

В Україні модель пропонується у багатій комплектації Etoile. Вона включає адаптивний круїз-контроль, асистенти руху в смузі, моніторинг сліпих зон, матричні фари DS MATRIX LED VISION, двозонний клімат-контроль та систему очищення повітря CLEAN CABIN.

Гібрид без підзарядки — для міста і траси

Технічна родзинка нового DS N°4 — 48-вольтна гібридна система. В її основі 1,2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 136 к.с., який серйозно доопрацювали спеціально для гібридної версії. Двигун працює за циклом Міллера, отримав ланцюговий привід ГРМ, турбіну зі змінною геометрією та систему впорскування з тиском до 350 бар.

Електромотор інтегрований безпосередньо в 6-ступеневу автоматичну коробку e-DCT і живиться від компактного літій-іонного акумулятора на 48 В. Він дозволяє рушати та маневрувати на електротязі, економити пальне в заторах і забезпечує плавність ходу в міських умовах. Сумарна потужність системи становить 145 к.с., розгін до 100 км/год займає 10,5 секунди, а середня витрата пального — близько 5,2–5,3 л на 100 км.

Скільки коштує DS N°4 в Україні

На українському ринку DS N°4 у гібридному виконанні Hybrid Etoile пропонується за ціною від 1 536 100 гривень. Це пропозиція для тих, хто шукає альтернативу традиційним німецьким преміум-хетчбекам і кросоверам, але хоче більше стилю та індивідуальності.