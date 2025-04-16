Новий електричний кросовер Honda P7 виявився значно дешевшим за свого брата Honda S7 у Китаї

Як повідомляє CarNewsChina, електричний кросовер GAC-Honda P7 стартував у Китаї за ціною 199 900 юанів (27 200 доларів). Цей ринковий дебют змусив Dongfeng-Honda знизити ціни на дочірню модель P7 – позашляховик Honda S7, на 60 000 юанів ($8160), оскільки його попередня ціна починалась від 259 900 юанів ($35 360).

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Передбачалось, що обидві моделі стануть першими представниками суббренду Ye в Китаї, проте потім компанія Honda відмовилась від нового бренду, тому кросовери вийшли на китайський ринок під емблемами японського автовиробника.

Honda S7 – модель від Dongfeng-Honda, що спершу вийшла на ринок Китаю з занадто високою ціною

Першим на початку березня 2025 року дебютував Dongfeng-Honda S7. Його близнюк GAC-Honda P7 вийшов на ринок через місяць зі значно нижчою ціною, хоча, фактично, обидві моделі майже ідентичні. Головні відмінності між ними полягають в інакшому дизайні бамперів, а також фар та ліхтарів.

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Розміри GAC Honda S7 відповідають моделі Dongfeng і становлять 4750/1930/1625 мм при колісній базі 2930 мм. Інтер’єри кросоверів також мають багато спільних деталей. Водночас трансмісія у S7 та P7 ідентична.

Моделі базового рівня мають електромотор на задній осі на 200 кВт (268 к.с.) та 420 Нм крутного моменту, батарею NMC ємністю 89,8 кВт-год та запас ходу в 650 кілометрів. Флагманські повнопривідні версії мають загальну потужність в 350 кВт (469 к.с.) й 770 Нм крутного моменту. Їх акумулятор має ємність в 100 кВт-год, а діапазон на одному заряду – до 630 кілометрів.

Випуск GAC-Honda P7 за значно нижчою ціною став неочікуваним та досить неприємним ударом для підприємства Dongfeng-Honda. Повідомляється, що компанія одразу ж знизила націнку на S7 до рівня P7, аби не програти внутрішню конкуренцію.

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Однак, експерти зазначають, що в умовах постійного падіння продажів Honda в Китаї обрана автовиробником тактика запуску продажів двох схожих продуктів з самого початку виглядала програшною. Дві моделі в основному будуть конкурувати між собою за консервативних клієнтів, тоді як інша частка покупців віддасть перевагу BYD, Xpeng або Zeekr.