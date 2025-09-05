Новий електричний Mercedes-Benz GLC матиме гігантський екран в салоні: фото

Компанія Mercedes-Benz представить нову генерацію GLC з технологією EQ вже 7 вересня на Мюнхенському автосалоні. Попри це, автовиробник поділився офіційними зображеннями салону новинки, котрий дійсно вражає дизайном та технологічністю. Очільники бренду зазначили, що інтер’єр електромобіля “поєднує інтуїтивно зрозумілі цифрові технології з плавною дизайнерською концепцією, надаючи водіям і пасажирам простір, який відчувається особистим, легким та пов'язаним з іншими”.

Головну увагу привертає гіперекран MBUX на всю ширину кузова. Він має розмір в 99,3 сантиметра (39,1 дюйма) і є найбільшим дисплеєм, коли-небудь встановленим в моделях Mercedes-Benz на сьогодні. Головною особливістю є можливість зонального затемнення, яке дозволяє одночасно регулювати дві області відображення за допомогою повзунків.

Це означає, що ключова інформація завжди чітка та доступна, зменшуючи відволікаючі фактори та підвищуючи комфорт водія під час кожної поїздки. До слова, Mercedes-Benz запатентувала цю технологію, тож навряд чи ми побачимо щось подібне в автомобілях інших автовиробників найближчим часом. Інтер’єр доповнюється елегантними вентиляційними отворами та контурною підсвіткою.

Опційно можна додати дві індукційні зарядні панелі для смартфонів, а також нову панель керування з апаратними клавішами (включаючи кнопку аварійної сигналізації). Регулювання клімат-контролю короткочасно змінює колір фонового підсвічування та підсвічування вентиляційних отворів для підтвердження вибору. Дверні панелі мають вражаючі металеві решітки динаміків.

Компанія також каже, що стилі підсвітки можна налаштувати як фонові мотиви, котрі пропонуватимуть широкий спектр настроїв – від спокійного до інтенсивного, або від прохолодного до теплого. Кольори панелі приладів, елементів керування та фонового освітлення будуть узгоджені з цими емоційними мотивами.