Новий електричний Mercedes-Benz GLC отримав гігантську решітку радіатора та “телевізор” в салоні: фото

На відміну від компанії BMW, яка відмовилась від масивних решіток радіатора у своєму новому iX3 Neue Klasse, що також дебютував на автосалоні в Мюнхені, Mercedes-Benz вирішила зробити велетенську решітку новою родзинкою електричного GLC. Новинка доєднається до лінійки бренду у першій половині 2026 року, вірогідно, замінивши в ній EQC, котрий наразі погано продається.

Детальніше: Дебютував новий BMW iX3: перший кросовер бренду з кардинально новим дизайном Neue Klasse

Німецький автовиробник зазначає, що GLC EQ зберіг традиційні пропорції середньорозмірного позашляховика. Візуально модель сильно відрізняється від поточного бензинового GLC, оскільки має вищезгадану решітку радіатора з 942 точками підсвітки, яка привертає особливу увагу в темну пору доби. Фари також абсолютно нові й мають зіркоподібні ДХВ. Цей елемент дизайну незабаром стане візитівкою усіх моделей Mercedes-Benz.

Задня частина отримала аналогічні зіркоподібні ліхтарі на чорній глянцевій панелі та двосекційний спойлер, котрий елегантно продовжує плавну лінію даху. Найбільш вражаючим є інтер’єр. Він вирізняється гігантським екраном MBUX на всю ширину кузова. Mercedes-Benz каже, що він має розмір в 99,3 см (39,1 дюйма) й доповнюється складною системою атмосферного освітлення.

В якості опції клієнти можуть додати її до стандартного панорамного даху, або ж замінити останній на панорамний дах SKY CONTROL зі 162 інтегрованими зірочками. З обох боків гіперекрана є два круглих вентиляційних отвори, а під ним – два прямокутні. Центральна консоль виконана в мінімалістичному стилі й пропонує два підсклянники й двосекційну бездротову зарядку. Компанія каже, що салон GLC EQ набагато просторіший, завдяки довгій колісній базі у 2972 мм.

Читайте також: Mercedes-Benz знімає з виробництва два свої електромобілі

Об’єм багажника становить 570 літрів, а передній багажник вміщує 128 літрів. Усі версії електричного GLC будуть оснащені однаковим літій-іонним акумулятор ємністю 94 кВт-год. Спершу німецький автовиробник пропонуватиме модель у флагманському варіанті GLC 400 4MATIC з запасом ходу до 713 км і потужність в 360 кВт (489 к.с.) завдяки двомоторній силовій установці. Згодом лінійка поповниться чотирма новими версіями.

Завдяки акумуляторній батареї нового покоління та 800-вольтовій архітектурі GLC EQ підтримує швидкість зарядки постійним струмом до 330 кВт, що означає, що запас ходу до 300 км можна збільшити всього за 10 хвилин. Кросовер оснащуватиметься пневматичною підвіскою, що встановлюється в S-Class, а також підрулюючою задньою віссю. Німецький автовиробник також обіцяє появу покращеною систему рекуперації з потужністю до 300 кВт.

Також цікаво: Новий електроседан Mercedes-AMG здійснив навколосвітню подорож і встановив 25 рекордів

Наостанок, керувати всіма системами нового Mercedes-Benz GLC з технологією EQ буде новий “супермозок” MB.OS. Компанія каже, що він виконує свою роботу так само як людський мозок керує думками, відчуттями та діями, завдяки потужним чіпам, що здатні виконувати 254 трильйони операцій за секунду. В основі цієї системи лежить передовий штучний інтелект від Microsoft та Google, що дозволяє автомобілю вивчати вподобання водія, адаптуватися до змінних умов та приймати рішення в режимі реального часу. Детальна інформація про вартість кросовера на світових ринках з’явиться пізніше.