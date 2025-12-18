Новий гібридний Mercedes-Benz CLA отримав китайський силовий агрегат

Зовні гібридний CLA майже не відрізняється від електричних версій моделі — той самий обтічний силует і знайомі дизайнерські рішення. Головні відмінності приховані під капотом, пише Carscoops, оскільки автівка отримала 1,5-літровий турбований чотирициліндровий двигун із високим ступенем стиснення 12:1.

Mercedes-Benz заявляє, що мотор розроблений компанією самостійно, але водночас не приховує, що створювався він у співпраці з китайським партнером Geely. За даними китайських джерел, двигун також виготовлятиметься в Китаї, після чого постачатиметься на заводи німецького бренду для встановлення в автомобілі.

Попри невеликий об’єм, двигун доволі технологічний. Він працює за циклом Міллера, має повністю алюмінієвий картер, а гільзи циліндрів покриті фірмовим шаром Nanoslide, який зменшує тертя та підвищує довговічність. Окрему увагу інженери приділили акустичному комфорту: моторний відсік отримав додаткову шумоізоляцію в районі передніх стійок і під підлогою.

Бензиновий агрегат працює у зв’язці з електродвигуном, інтегрованим у восьмиступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням, а також із 48-вольтовою літій-іонною батареєю ємністю 1,3 кВт-год. У певних умовах CLA 220 може рухатися виключно на електротязі на швидкості до 96 км/год, а під час гальмування система здатна рекуперувати до 25 кВт енергії.

Сумарна віддача силової установки становить 208 к.с. і 380 Нм крутного моменту. За даними автовиробника, гібридний CLA розганяється до 100 км/год за 7,1 секунди та може набрати максимальну швидкість 209 км/год. Маса автомобіля — близько 1630 кг. У салоні новинка залишається впізнаваною.

Усі гібридні CLA 220 оснащуються фіксованим панорамним скляним дахом. Опційно доступна система Mercedes-Benz Superscreen, яка об’єднує 10,25-дюймову цифрову панель приладів, 14-дюймовий центральний дисплей мультимедіа та окремий 14-дюймовий екран для пасажира спереду. Також гібрид отримав оновлене кермо.

Візуально воно майже не відрізняється від попереднього, але тепер має фізичний ролик для регулювання гучності та новий перемикач круїз-контролю — замість сенсорних елементів, які не завжди подобалися водіям.