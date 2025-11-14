Новий гібридний седан Nissan вразив ціною

Nissan N6 зберіг стильові риси електричного N7, але має власні кузовні панелі та пропорції. Його довжина становить 4831 мм, колісна база — 2815 мм, а багажник вміщує 570 літрів. За своїми розмірами це повноцінний D-клас, але за ціною — це, фактично, бюджетник. Під капотом N6 отримав гібридну установку з підзарядкою від мережі потужністю 208 к.с. й 320 Нм крутного моменту, що забезпечує розгін до сотні лише за 6,8 секунди.

Велика LFP-батарея на 21,1 кВт-год дозволяє подолати до 180 км ходу на електротязі за циклом CLTC, що є вражаючим показником для седана такого класу. Навіть базова комплектація Pro має дуже привабливе оснащення. У салоні встановлено цифрову панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма та великий центральний дисплей мультимедіа на 14,6 дюйма. Автомобіль також має електричний люк, атмосферне підсвічування інтер’єру та стильні легкосплавні колеса на 17 дюймів.

Роботу всіх систем забезпечує сучасний процесор Qualcomm 8155, який використовується у багатьох преміальних моделях. У топовій версії Max+ функціональність стає ще ширшою. Центральний дисплей збільшується до 15,6 дюйма, а водійське сидіння отримує технологію Nissan AI Zero-Pressure Cloud Carpet — систему з 49 датчиків тиску, яка аналізує посадку та автоматично підлаштовує форму крісла.

До того ж воно підтримує електричне регулювання у 14 напрямках, має функції вентиляції, підігріву, масажу, а також висувну підтримку для ніг. Крім того, автомобіль оснащений системою боротьби з заколисуванням, розпізнаванням обличчя водія і працює на більш потужному чипі Qualcomm 8775, який забезпечує плавнішу роботу асистентів і мультимедіа. Стандартна ціна N6 в Китаї стартує з 109 900 юанів ($15 451), але на етапі передпродажу Nissan знизив її до 106 900 ($15 000).

Як зазначає Carscoops, фактично, це на 2400 доларів дешевше, ніж коштує малолітражний Nissan Versa у США — і водночас N6 є у рази технологічнішим та просторішим автомобілем. Топова версія Max+ у повній комплектації оцінюється у 121 900 юанів (17 100 доларів), що все одно дешевше за стартову версію тієї ж Versa. Хоча китайські конкуренти теж не сплять. Наприклад, ціна Geely Galaxy A7 починається від 81 800 юанів (11 500 доларів), а BYD Qin L — від 96 800 юанів ($13 600), проте, Nissan робить ставку не на найнижчу ціну, а на поєднання технологій, преміального комфорту та економічності.

Під час дебюту N6 компанія підтвердила: до кінця 2027 року до двох седанів додадуться ще чотири нові кросовери — електричні, гібридні та моделі з подовженим запасом ходу. І все це — в рамках стратегії агресивного розширення на найбільшому автомобільному ринку світу.