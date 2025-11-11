Новий Hyundai INSTER уже в Україні: електричний міський кросовер із запасом ходу до 355 км

Модель пропонує запас ходу до 355 км за циклом WLTP у версії Long Range та підтримує швидке заряджання — від 10 до 80% за 30 хвилин. Ціни на INSTER стартують від 925 500 гривень, а покупцям пропонують чотири комплектації: Express, Dynamic, Elegance та Cross.

Дизайн і практичність

Новий INSTER позиціонується між класами A та B, поєднуючи маневровість міського авто з простором компактного кросовера. Дизайн моделі вирізняється рубленими лініями, піксельною світлодіодною графікою фар і ліхтарів, а також можливістю вибору двоколірного кузова з контрастним дахом.

Усередині — два 10,25-дюймові дисплеї, бездротова зарядка смартфона, підігрів сидінь і керма, а також інтер’єр з екологічних матеріалів, виготовлених із перероблених пляшок і біополімерів. Задні сидіння складаються у співвідношенні 50/50, а спинка переднього пасажирського крісла може опускатися для перевезення довгих речей.

Техніка та зарядка

Базова версія INSTER оснащена батареєю 42 кВт-год і двигуном потужністю 97 к.с., тоді як варіант Long Range отримав акумулятор на 49 кВт-год та 115 к.с. потужності. Обидві версії мають електромотор на передній осі та споживання енергії на рівні 15,3 кВт-год/100 км. Серед технологій — система швидкої зарядки постійним струмом 120 кВт, функція Vehicle-to-Load (V2L), що дозволяє живити зовнішні пристрої, та тепловий насос для ефективної роботи взимку.

Безпека та електроніка

INSTER отримав набір систем допомоги водієві ADAS, серед яких:

асистент запобігання зіткненням спереду (FCA);

система утримання та попередження про виїзд зі смуги (LKA, LFA);

моніторинг “сліпих” зон (BVM);

асистент кругового огляду (AVM);

попередження про пасажирів позаду (ROA) та функція запобігання повторному зіткненню (MCB).

INSTER Cross — версія для активного життя

Окрім стандартних версій, Hyundai пропонує INSTER Cross — варіант із позашляховими акцентами: розширеним обвісом, 17-дюймовими дисками, рейлінгами на даху та ексклюзивним кольором Amazonas Green Matte. Салон має оригінальне оздоблення з лаймово-жовтими акцентами. Hyundai INSTER офіційно представлений в Україні та доступний для замовлення через дилерську мережу бренду.