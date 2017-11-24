Infiniti QX50 другої генерації, який представлять вже наступного тижня на автосалоні у Лос-Анджелесі, базуватиметься на новій передньопривідній платформі з поперечним розташуванням двигуна.

У мережі вже є офіційна фотографія і докладні технічні дані нового автомобіля.

Дизайн Infiniti QX50 другої генерації увібрав в себе всі деталі, знайомі за останніми моделями японського бренду. Тут і характерна решітка радітора, і вузькі світлодіодні фари, і викривлені задні стійки.

Тепер модель базується на новій платформі передньопривідною з поперечним розташуванням двигуна. Пропорції з приземистим кузовом і довгим капотом залишилися в минулому. Довжина нової моделі складає 4693 мм проти колишніх 4745. Ширина і висота збільшилися на 103 і 64 мм – до 1903 і 1679 мм відповідно. Колісна база, навпаки, зменшилась – на 80 мм, до 2800 мм. Але японці обіцяють, що через змінене компонування в салоні стало просторіше. Задній диван можна буде переміщати в поздовжньому напрямку, а обсяг багажника, в залежності від положення сидінь, буде дорівнює 895-1048 л (при завантаженні під дах). Аналогічний показник у попередника – 510 л.

Двигун заявлено поки один, але це справді революційний агрегат. Infiniti QX50 став першим в історії індустрії серійним автомобілем, який отримав мотор із змінним ступенем стиснення. Віддача двигуна досягає 272 л.с. і 380 Н • м. Цього вистачає, щоб версії з переднім приводом розганялися до 97 км/год за 6,7 с, а з повним – за 6,3 с. Максимальна швидкість – 230 км\год в обох випадках.

Заявлений дорожній просвіт у готових до випуску машин – 218 мм. За паспортом, витрата палива в змішаному циклі, в залежності від трансмісії, варіюється в межах 8,7-9,1 л/100 км.

У Infiniti обіцяють, що з дволітровим турбомотором QX50 буде економічнішою за попередника з агрегатом V6 3.7 на 30-35% в залежності від типу приводу. Ще відомо, що замість семиступінчастої автоматичної коробки передач новинка отримає варіатор. Також в списку оснащення буде автопілот ProPilot, який зможе взяти на себе управління в умовах шосе. Електроніка буде навчена самостійно гальмувати і розганяти автомобіль плюс тримати його в межах однієї смуги.