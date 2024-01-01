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Новий конкурент VW ID.3 від GAC з запасом ходу понад 400 км коштує 9600 доларів

Компанія GAC виводить на ринок власного конкурента BYD Dolphin та VW ID.3 під назвою Aion UT. Компактний хетчбек має електромотор на 134 к.с. й батареї з ємністю в 34 та 44 кВт-год. У флагманському виконанні модель має запас ходу до 420 кілометрів.
Конкурент VW ID.3 від GAC отримав ціну в 9600 доларів - Auto24

ФОТО: GAC|

GAC Aion UT

Данило Северенчук
logo5 березня, 09:20
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GAC Aion UT представили в листопаді минулого року. Електромобіль є представником переповненого ринку міських EV, лідерами якого є BYD, VW та MG. Спочатку очікувалось, що хетчбек коштуватиме близько 13 800 доларів, проте тепер стало відомо, що покупці можуть придбати його за 69 800 ієн (приблизно 9 600 доларів за поточним обмінним курсом).

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Водночас вартість флагманської моделі становить лише 101 800 ієн ($14 000 доларів). Враховуючи низьку ціну автомобіля, можна очікувати, що він буде позбавлений будь-яких зручностей, не запропонує жодної продуктивності та матиме дуже обмежений запас ходу. Але, тенденція останніх років свідчить, що китайські автовиробники опанували мистецтво комплектувати доступні електромобілі гідним оснащенням та технологічними функціями.

У випадку з Aion UT він буде пропонуватися з акумуляторами ємністю 34,8 кВт-год й 44 кВт-год. Компанія GAC стверджує, що автомобіль може подолати до 330 кілометрів на одному заряді в базовій комплектації та до 420 км у флагманській версії. Цикл випробувань CLTC, м’яко кажучи, досить щедрий, тож реальні показники можуть виявитись дещо нижчими. Батарею можна зарядити від 30% до 80% всього за 24 хвилини, а єдиний електромотор має потужність в 134 кінські сили.

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Салон оснащений вражаюче, враховуючи ціну автомобіля. Усі моделі Aion UT стандартно оснащені 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів, 14,6-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи та голосовим помічником. Серед інших переваг – система допомоги водієві 2-го рівня, вбудований Wi-Fi, панорамний люк й підтримка бездротового оновлення програмного забезпечення.

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