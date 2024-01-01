Новий конкурент VW ID.3 від GAC з запасом ходу понад 400 км коштує 9600 доларів

GAC Aion UT представили в листопаді минулого року. Електромобіль є представником переповненого ринку міських EV, лідерами якого є BYD, VW та MG. Спочатку очікувалось, що хетчбек коштуватиме близько 13 800 доларів, проте тепер стало відомо, що покупці можуть придбати його за 69 800 ієн (приблизно 9 600 доларів за поточним обмінним курсом).

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Водночас вартість флагманської моделі становить лише 101 800 ієн ($14 000 доларів). Враховуючи низьку ціну автомобіля, можна очікувати, що він буде позбавлений будь-яких зручностей, не запропонує жодної продуктивності та матиме дуже обмежений запас ходу. Але, тенденція останніх років свідчить, що китайські автовиробники опанували мистецтво комплектувати доступні електромобілі гідним оснащенням та технологічними функціями.

У випадку з Aion UT він буде пропонуватися з акумуляторами ємністю 34,8 кВт-год й 44 кВт-год. Компанія GAC стверджує, що автомобіль може подолати до 330 кілометрів на одному заряді в базовій комплектації та до 420 км у флагманській версії. Цикл випробувань CLTC, м’яко кажучи, досить щедрий, тож реальні показники можуть виявитись дещо нижчими. Батарею можна зарядити від 30% до 80% всього за 24 хвилини, а єдиний електромотор має потужність в 134 кінські сили.

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Салон оснащений вражаюче, враховуючи ціну автомобіля. Усі моделі Aion UT стандартно оснащені 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів, 14,6-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи та голосовим помічником. Серед інших переваг – система допомоги водієві 2-го рівня, вбудований Wi-Fi, панорамний люк й підтримка бездротового оновлення програмного забезпечення.