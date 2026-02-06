Новий конкурс на автобусні маршрути знову оголошено в електронному вигляді

На нинішній конкурсний розподіл винесено 83 маршрути. Вони охоплюють мережу пасажирських перевезень за міжобласними напрямками.

Як йдеться в публікації заступника очільника головного транспортного відомства країни Сергія Деркача, нова форма конкурсних торгів маршрутами – це не просто зміна форми, а реальний інструмент прозорого підходу до справи.

Читайте також Цифровий конкурс на автобусні маршрути відбувся максимально швидко

"Це прозорі правила, рівні умови для перевізників і зрозуміла процедура відбору. Ми системно відходимо від паперових процесів, щоб ринок працював прогнозовано, а пасажири отримували стабільні та якісні перевезення між регіонами", – наголосив заступник Міністра.

За результатами двох попередніх конкурсів відпрацювали процедуру на практиці – і з боку подачі заяв, і з боку визначення результатів. Таким чином визначено понад 60 перевізників на 54 маршрути.

Читайте також Мінрозвитку готується впровадити єЧергу для легкових авто

Зростання кількості маршрутів у нинішньому конкурсі до 83 нових (список основних ось тут) свідчить про ефективність нової форми розподілу маршрутної мережі в сфері пасажирських послуг.

Детальніше про умови конкурсу можна прочитати за цим посиланням.