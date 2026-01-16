Кросовер Tata за $6200 здивував не лише ціною, але й набором оснащення

Для багатьох ринків така сума звучить майже нереально, але в Індії Punch продовжує залишатися одним із найдоступніших шляхів до нового автомобіля з повноцінним набором оснащення, зазначає Carscoops.

Дизайн із натяком на старших родичів

Після оновлення Punch почав виглядати солідніше та агресивніше. Спереду його легко сплутати з більшим Harrier завдяки розділеній світлодіодній оптиці та масивному бамперу з вираженим пластиковим захистом і сріблястою захисною пластиною. Образ навмисно підкреслює “позашляхову” зовнішність, навіть попри компактні розміри.

Задня частина отримала світлодіодну панель, що з’єднує ліхтарі по всій ширині дверей багажника, а сам бампер став акуратнішим. У палітрі з’явилися чотири нові кольори кузова, а 16-дюймові легкосплавні диски освіжили загальне сприйняття моделі. Габарити при цьому залишилися практично без змін — довжина складає лише 3827 мм. Зате дорожній просвіт збільшили до 193 мм.

Більше екранів і більше комфорту

У салоні Punch не намагається здаватися преміальним, але помітно підтягується до сучасних стандартів. Центральне місце займає окремо встановлений 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, який працює в парі з 7-дюймовою цифровою панеллю приладів.

Оновлене двоспицеве кермо, сенсорні елементи керування клімат-контролем і перероблені тканинні сидіння з кращою бічною підтримкою створюють відчуття, що це вже не “базовий” автомобіль у класичному розумінні.

Особливо дивує список оснащення, що включає камеру кругового огляду на 360°, люк у даху, бездротова зарядка для смартфона та аудіосистема з вісьмома динаміками. Асистентів водія тут немає, зате шість подушок безпеки входять у стандартну комплектацію.

Турбодвигун — головний аргумент

Найважливіші зміни приховані під капотом. Tata вперше встановила на Punch 1,2-літровий турбодвигун від старшого Nexon. Він розвиває 118 к.с. і працює виключно з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Для покупців із мінімальним бюджетом залишився атмосферний мотор тієї ж робочої величини, який видає 87 к.с.

Також у лінійці є двопаливна версія (бензин + газ CNG), для якої доступна автоматична трансмісія. Крім того, Tata готує оновлення і для повністю електричного Punch EV, але деталі про нього з’являться пізніше.

Ціни, які складно ігнорувати

Tata Punch 2026 року вже доступний для замовлення в Індії. Базова версія стартує з 5,59 лакха рупій, що становить приблизно 6200 доларів за поточним курсом обміну. Максимально оснащена комплектація Accomplished+ S оцінена у 10,54 лакха, або близько 11 700 доларів.

У своєму сегменті Punch конкурує з Suzuki Ignis, Hyundai Exter, Citroën C3, Renault Kiger та Nissan Magnite, але за співвідношенням ціни, оснащення та техніки він виглядає одним із найпривабливіших варіантів.