Skoda офіційно оголосила деякі технічні подробиці про новий компактний кроссовер, побудований на базі концепту Vision X. Прем’єра новинки має відбутися в рамках Женевського автошоу.

Чеський виробник автомобілів вперше представить автомобіль, який можна буде заправляти CNG (стиснутим природним газом метаном) та бензином. До того ж кроссовер матиме електропривід на задню вісь.

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Передня вісь нового кроссовреа приводиться двигуном внутрішнього згоряння, знайомим за іншими моделями концерну - це 1,5-літровий TSI з турбонаддувом. Але він був доопрацьований для роботи на стиснутому природному газі. Двигун внутрішнього згоряння забезпечує максимальну потужність в 130 к.с. і максимальний крутний момент 250 Нм.

Електродвигун приводить в дію задню вісь. Ємність блоку акумуляторів достатня для подолання відстані двох кілометрів лише на електроприводі. Отже, кросовер на базі концепту Vision X стане першим повнопривідним автомобілем марки Skoda, що не має карданного валу.

Продуктивність системи двох приводних пристроїв дозволяє компактному кроссоверу прискорюватися до першої сотні за 9,3 секунди і досягати максимальної швидкості 200 кілометрів за годину.

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На жаль, компактний кроссовер Vision X не буде використовувати технологію plug-in (підзаряжаємого гібридного приводу). Перший plug-in гібрид від Skoda з’явиться в 2019 році і буде побудований на базі Skoda Superb. А після його появи представники компанії обіцяють появу першого повністю електричного автомобіля марки Skoda.