Новий китайський електроседан Mazda в Європі коштує вдвічі дорожче, ніж на своїй батьківщині

Як пише Carscoops, новий Mazda 6e надійшов до європейських дилерів через шість місяців після свого дебюту в Європі. Китайський аналог EZ-6 відрізняється своєю доступною початковою вартістю від 159 800 юанів, що збільшується до 181 800 за топову версію (від 22 500 до 25 500 доларів).

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Однак, у Європі Mazda 6e доступна виключно як повністю електричний седан, оскільки варіант із подовженим запасом ходу, що пропонується в Китаї, недоступний для замовлення в конфігураторі. Початкова вартість електричного седана в базовій версії Takumi в Німеччині становить вражаючі 44 900 євро ($49 000).

Перехід на комплектацію Takumi Plus додає такі функції, як панорамний дах, дерев'яні акценти в салоні та часткову оббивку шкірою Nappa й збільшує ціну до 46 900 євро (51 200 доларів). Навіть з урахуванням відмінностей у комплектаціях та місцевих податків, це більш ніж удвічі перевищує початкову ціну китайської версії – якщо бути точним, у 2,17 раза вище.

Цей разючий контраст підкреслює наскільки більше мають заплатити європейські покупці порівняно з китайськими за те, що, фактично, є тим самим автомобілем. Європейська Mazda 6e доступна у двох версіях, котрі відрізняються ємністю батареї та іншими особливостями.

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У стандартному виконанні седан має акумулятор ємністю 68,8 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 479 км. Потужність забезпечує один електродвигун на 190 кВт (258 к.с.) й 320 Нм крутного моменту, розташований позаду. Ті, хто хоче більший запас ходу, можуть обрати версію з батареєю на 80 кВт-год й діапазоном до 552 кілометрів.

Однак, модель з цим акумуляторним блоком має менш потужний електромотор на 180 кВт (242 к.с.) й 320 Нм. Попри це, обидві версії Mazda 6e розганяються від 0 до 100 км/год менш ніж за вісім секунд й мають обмеження максимальної швидкості на позначці 175 км/год.

Версія на 68,8 кВт-год підтримує пікову швидкість заряджання постійним струмом у 200 кВт, а це означає, що акумулятор можна зарядити від 10% до 80% лише за 22 хвилини. Цікаво, що версія з більшою батареєю заряджається значно повільніше, оскільки її пікова потужність обмежена на 95 кВт. Це означає, що заряджання від 10% до 80% займе приблизно 45 хвилин.

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Наостанок, новинка від Mazda має не лише привабливу зовнішність, а й не менш гарний інтер’єр, виконаний в мінімалістичному стилі з плаваючим центральним екраном та центральною консоллю. Також є цифрова панель приладів, бездротовий зарядний пристрій для смартфона, атмосферне підсвічування та поєднання шкіри та м'якої алькантари для оббивки.