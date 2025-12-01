Новий Ford Mondeo дебютує 4 грудня й матиме 27-дюймовий екран в салоні: фото

Як пише CarNewsChina, компанія Changan Ford підтвердила, що рестайлінгова версія буде офіційно запущена на ринку вже 4 грудня, а публічний дебют відбувся на автосалоні в Гуанчжоу 2025 року. Оновлення зачепили дизайн, інтер’єр та технології — усе з акцентом на потреби китайського ринку.

Новий Mondeo отримав помітно нижчу посадку та ширший кузов, що робить силует динамічнішим. Передня частина з новою решіткою радіатора зберігає ключові риси дизайнерської мови Ford, але виглядає сучасніше й агресивніше. Автомобіль має дах у стилі фастбек, що плавно спускається до кормової частини, чорні елементи, приховані дверні ручки у всіх комплектаціях, а також задні ліхтарі з трьома смугами, схожі на Mustang.

Головна “фішка” салону — 27-дюймовий 4K-екран завширшки 1,1 метра, який тягнеться майже на всю передню панель. Це один із найбільших дисплеїв у сегменті. Усі комплектації отримали чип Qualcomm 8155, новітню систему SYNC+, оптимізовану для Китаю, навігацію Gaode (Amap), повну підтримку бездротового Apple CarPlay, оновлену систему кругового огляду на 540° та плаваючу центральну консоль.

Mondeo зберіг п’ятимісний салон, але простір для пасажирів збільшився:

розмір панорамного даху — майже 1 м²;

багажник зріс на ще 47,5 літра додаткового корисного об’єму (в порівнянні з попередником);

збільшено місце для ніг на другому ряду, розраховане навіть на пасажирів зростом близько 1,9 м.

Changan Ford відмовилася від 1,5-літрового турбогібрида, представивши оновлений 2,0-літровий турбомотор на 261 к.с. й 408 Нм крутного моменту як головний двигун лінійки, що працює в парі з 8-ступеневим автоматом. Сучасний Mondeo виробляється тільки в Китаї, але експортується на декілька ринків. Наприклад, на Близькому Сході він продається під ім’ям Ford Taurus.