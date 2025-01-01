Новий Mercedes-Benz CLA Shooting Brake має стильні зірки на панорамному даху

Mercedes-Benz CLA доступний у версіях як з двигуном внутрішнього згорання, так і у якості електромобіля. Першим дебютував седан, а тепер компанія розширила лінійку моделі новим універсалом. Компанія каже, що ця версія відрізняється збільшеним простором над головою пасажирів другого ряду на 26 мм. Об’єм багажника також вражає й становить 1290 зі складеними сидіннями.

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Порівняно з попередником, новий CLA Shooting Brake на 35 мм довший на 25 мм ширший та на 27 мм вищий, а також має на 61 мм довшу колісну базу. Автовиробник особливо пишається панорамним дахом автомобіля. Він виготовлений з теплоізоляційного безпечного скла з інфрачервоним відбивним та низькоемісійним покриттям з внутрішньої сторони й містить 158 зірок, що підсвічуються разом з контурною підсвіткою салону. Власники також можуть обрати електрохромну функцію, яка може змінювати скло з прозорого на непрозоре.

Новинка доступна у двох електричних варіантах, але компанія також анонсувала появу 48-вольтових гібридів наступного року. Базою електричної лінійки є CLA 250+ Shooting Brake з технологією EQ, а вище за неї — CLA 350 4Matic. Обидві моделі використовують однаковий нікель-марганцево-кобальтовий (NMC) акумулятор ємністю 85 кВт-год.

CLA 250+ має скромнішу потужність на рівні 200 кВт (271 к.с.) й 335 Нм крутного моменту, тоді як трансмісія CLA 350 видає 260 кВт (353 к.с.) та 515 Нм. Mercedes-Benz стверджує, що базова модель може розігнатися до 100 км/год за 6,8 секунди, тоді як CLA 350 – за 5,0 секунди. Максимальна швидкість обох обмежена на позначці 210 км/год. Цікаво, що електричний CLA використовує двоступінчасту коробку передач, що забезпечує достатню потужність навіть на високих швидкостях.

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Запас ходу CLA 250+ за даними Mercedes-Benz становить до 761 кілометра на одному заряді, а флагманського CLA350 до 730 км. Батареї авто можуть заряджатись потужністю 320 кВт, чого достатньо, аби відновити 310 км запасу ходу за 10 хвилин. Салон нового Shooting Brake здебільшого ідентичний седану з плоскою панеллю приладів з трьох екранів. Компанія Mercedes-Benz ще не повідомила ціни чи конкретну дату запуску нового CLA Shooting Brake, хоча очікується, що він надійде до дилерських центрів до кінця року.