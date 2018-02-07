Наступна генерація комерційного фургону від преміум бренду створена у рамках філософії adVANce, що означає максимальну ефективність у всіх аспектах роботи.

Mercedes-Benz Sprinter третього покоління втілює нову фірмову концепцію adVANce, що передбачає максимальну ефективність комерційної техніки та тісний взаємозв'язок автомобіля з Інтернетом. Німецький виробник пропонує автомобіль у більш ніж 1700 варінтах виконань від кабіни з грузовою платформою до люксового “кемпера”.

Якщо говорити про виористання нового Sprinter для бізнесу, то важливою складовою його попиту буде ефективність силових агрегатів. Модель нового покоління комплектується двома дизельними моторами у кількох варіантах віддачі. Перший з них – традиційний для цієї моделі шестициліндровий двигун об’ємом 3 літри. Цей двигун забезпечує високий крутний момент у широкому діапазоні обертів. Потужність мотора у цифрах складає 190 к.с. та 440 Нм з крутним моментом у діапазоні від 1600 до 2600 об/хв.

Чотирициліндрові двигуни об’ємом 2,1 літри мають три класи потужності. За умови поєднання з заднім приводом двигун продукує 114, 143 або 163 к.с. Привід на передню вісь означає, що потужність двигуна буде 114, 143, або 177 к.с., причому останній варіант доступний лише для люксових комплектацій “кемперів”.

Залежно від типу кузова, колісної бази, висоти даху, конфігурації приводу та варіанта двигуна, показники споживання пального нового Sprinter варіюються від 6,9 до 9,7 літрів дизельного палива на 100 кілометрів шляху.

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Автомобілі, в залежності від обраної комплектації, та мотору комплектуються 9-позиційною автоматичною трансмісією, що вперше використовується на автомобілях цього класу, або ж традиційною та значно дешевшою 6-ступеневою “механікою”.

Електричний Mercedes-Benz eSprinter.

Не обійшли увагою німецькі інженери і електричну версію, але eSprinter поповнить лінійку моделі лише у 2019 році.

Власникам та користувачам Спринтерів Mercedes пропонує систему PRO connect, що спрощує взаємодію між оператором і водієм. На вибір замовника 8 різних пакетів: “Трекінг транспортного засобу”, “Експлуатація”, “Швидка комунікація”, “Обслуговування та управління ремонтом”, а також “Бортовий журнал”. Важливу роль у роботі системи відіграє мультимедійна система MBUX з голосовим управлінням та 10,2-дюймовим сенсорним екраном.

Мультімедійна система Sprinter є важливим помічником у роботі водія.

Sprinter пропонується у 8 кузовних варіантах, у тому числі й 20-місному пасажирському виконанні. Загальна ж кількість комплектацій – більше 1700.

Про дату початку продажів Mercedes-Benz Sprinter третього покоління в Україні наразі нічого невідомо.

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