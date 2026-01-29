Новий MG 4 Urban виходить на ринок Британії — простіший, дешевший і з іншим характером

MG офіційно підтвердила вихід MG 4 Urban для ринку Великої Британії, пише Auto24, посилаючись на Autocar. Нова версія позиціонується як доступніша альтернатива звичайному MG 4 EV і стартує з ціни близько 23 500 фунтів стерлінгів (орієнтовно $29 500). При цьому Urban не є просто “бідною” модифікацією. Модель має інше розташування електромотора, змінений дизайн і власну технічну філософію.

Хоча назва однакова, Urban суттєво відрізняється від знайомого MG 4 EV. Якщо стандартна модель має задній привід, то Urban отримав передній — це рішення спрямоване на здешевлення конструкції та підвищення масовості. Зовнішній стиль також інший і натхненний родстером MG Cyberster, з більш м’якими лініями та сучасними деталями.

Інтер’єр з акцентом на цифрові технології

У салоні MG 4 Urban виглядає напрочуд сучасно для свого класу. Центральне місце займає 15,6-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи з бездротовою підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а перед водієм встановлено 7-дюймову цифрову панель приладів. Навіть у базових версіях модель отримує багатий перелік оснащення, що включає адаптивний круїз-контроль, систему моніторингу сліпих зон, світлодіодну оптику та функцію V2L, яка дозволяє живити зовнішні електропристрої безпосередньо від батареї автомобіля.

Техніка та запас ходу — без сюрпризів

MG 4 Urban пропонуватиметься у трьох рівнях оснащення, що відрізняються батареями та потужністю. Базова версія Comfort Standard Range оснащується акумулятором ємністю 43 кВт-год, який забезпечує запас ходу до 325 км за циклом WLTP. Електромотор потужністю 147 к.с. дозволяє розганятися з 0 до 100 км/год за 9,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на рівні 150 км/год. Підтримується швидка зарядка потужністю до 150 кВт.

Модифікація Comfort Long Range коштує приблизно 32 000 доларів та отримує більший акумулятор на 53,9 кВт-год. Запас ходу зростає до 400 км, а потужність двигуна — до 158 к.с., що трохи покращує динаміку розгону. Водночас топова версія Premium Long Range оцінюється орієнтовно у 35 000 доларів. Вона відрізняється розширеним комфортним оснащенням, а саме покращеною аудіосистемою з шістьма динаміками, підігрівом передніх сидінь та електрорегулюванням водійського крісла.

Паралельний курс — оновлений MG 4 EV

MG 4 Urban продаватиметься разом з оновленим MG 4 EV, який отримає новий інтер’єр і, за заявою бренду, “відчутне покращення якості та технологій”. Ціна модернізованої версії стартуватиме приблизно з 38 000 доларів США, що чітко розводить моделі по різних цінових нішах. MG 4 Urban у цьому контексті виглядає як прагматичний електромобіль для міста без спортивних амбіцій, але з конкурентною ціною, достойним запасом ходу та сучасним оснащенням.