В мережі з’явились чутки, що новий Nissan Juke може побачити світ вже в кінці цього року. Також є данні про його ймовірну технічну начинку.

Безумовно, Nissan Juke є одною з найважливіших моделей компанії, тому можна бути певним, що радикальної зміни зовнішності статись не повинно. Але стрімко зростаючі екологічні стандарти змусять компанію попрацювати над альтернативними джерелами енергії.

Як повідомляє видання motor1, новий Nissan Juke буде обладнано 1,0-літровим трициліндровим двигуном з турбонаддувом. Наддувний бензиновий 1,6 л. також буде актуальним, як і популярний в Європі 1,5-літровий дизель.

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Принципово новим стане газовий двигун невеликого об `єму, що буде працювати в парі з електроприводом, який матиме багато спільного за електричним приводом Nissan Leaf. Очікується, що така силова установка матиме потужність 107 кінських сил та крутний момент в 254 ньютон-метрів.