Новий Nissan Juke помітили в камуфляжі — тепер він електричний і схожий на Ford Puma

Новий Juke EV стане частиною великої електричної програми Nissan у Великій Британії, пише Carscoops. Його виробництво розмістять на заводі в Сандерленді поруч із моделями Leaf та Ariya. Поточний Juke з двигуном внутрішнього згоряння залишатиметься у продажу ще деякий час, щоб дати покупцям вибір між звичним бензином і новим електричним форматом.

Читайте також: Nissan та Mercedes-Benz закриють свій спільний завод

Схожий на японський Ford Puma

Перші шпигунські фото показують, що новий Juke став більш зрілим, але зберіг характерну грайливість. Його силует став плавнішим, а задня частина — дещо компактнішою та спортивнішою, із нахиленим склом і акуратним спойлером.

Автомобіль отримав висувні ручки передніх дверей і приховані ручки на задніх, що є даниною минулого покоління. Прототип їздить на чорних легкосплавних дисках, а обводи кузова виглядають енергійніше, ніж у конкурента — Ford Puma Gen-E.

Платформа й техніка

За попередніми даними, Juke EV побудують на укороченій версії електричної платформи AmpR Medium (CMF-EV), яку також використовують Leaf та Ariya. Проте Nissan може обрати й меншу базу AmpR Small (CMF-BEV) — ту саму, що лежить в основі нового Micra EV.

Очікується один електродвигун на передній осі та вибір між двома розмірами батарей, щоб запропонувати кросовер у різних цінових діапазонах.

Також корисно: Обираємо автомобіль для батьків: які чинники варто врахувати

Конкуренти

Електричний Juke вийде на ринок у 2026 році, і змагатиметься з Peugeot e-2008, Fiat 600e, Jeep Compass, Opel Mokka Electric, Mini Aceman, а також з майбутніми VW ID.Cross та Skoda Epiq. Якщо Nissan зможе зберегти баланс між упізнаваним дизайном і доступною ціною, новий Juke EV має всі шанси повторити успіх минулих генерацій — щоправда, тепер уже у світі без вихлопу.