Гібридний седан за 26 700 доларів став бестселером в Китаї

Як пише китайський сайт CarNewsChina, Lynk & Co 10 EM-P — це гібридний варіант із підзарядкою від мережі раніше випущеного електричного седана Z10. На китайському ринку модель дебютувала 11 серпня й вже отримала майже 13 000 попередніх замовлень за 24 години.

Поява версії PHEV була спричинена провальними продажами електричної моделі, котра отримала лише 2752 власники в першій половині 2025 року. Новинка повністю дублює дизайн електромобіля й має висувні дверні ручки, похилу лінію даху та контрастне забарвлення з 6 доступними кольорами.

Lynk & Co 10 EM-P — це великий автомобіль, що базується на платформі CMA Evo й має 5050/1966/1487 мм у довжину, ширину, висоту відповідно та колісну базу в 3005 мм. Він оснащений колесами R19 або R21. Шасі автомобіля використовує подвійну поперечну підвіску на передній осі та п'ятиважільну незалежну підвіску ззаду з технологією безперервного регулювання амортизації. Салон авто багатий на опції й доступний у 4 відтінках: золотисто-чорному, чорному, білому та помаранчевому.

Центральна консоль цього седана має 15,4-дюймовий плаваючий екран та 12,6-дюймову цифрову панель приладів, доповнену 25,6-дюймовим проєкційним дисплеєм. Lynk & Co 10 EM-P доступний з 23 динаміками Harman-Kardon потужністю 1600 Вт. Хоча новинка є п’ятимісним седаном, представники бренду воліють позиціонувати цю модель як седан з чотирма VIP-місцями. Ліве та праве сидіння другого ряду автомобіля оснащені функціями підігріву, вентиляції та масажу.

Для пасажира заднього правого ряду є складний столик, який витримує вагу до 15 кг. Lynk & Co 10 EM-P стандартно оснащений системою допомоги водієві G-Pilot H7. Вона використовує LiDAR на даху та 28 інших датчиків, таких як високоточні камери та радари міліметрового діапазону. Авто оснащене гібридною установкою на базі 1,5-літрового турбомотора на 161 к.с., що працює в парі з триступінчастою коробкою передач DHT Evo з двома інтегрованими електродвигунами та окремим мотором на задній осі.

Загальна потужність гібридної системи становить 390 кВт (523 к.с.) та 755 Нм крутного моменту. Седан також отримав LFP-батарею на 18,4 кВт-год, що забезпечує до 100 км запасу ходу на електротязі. Покупцям також доступна більша батарея на 38,2 кВт-год з діапазоном до 192 км. Компанія каже, що витрата палива в змішаному циклі з розрядженим акумулятором становить 4,2 літра на 100 км.

Завдяки 60-літровому паливному баку авто може проїхати до 1400 км. Lynk & Co 10 EM-P з меншим акумулятором розганяється від нуля до сотні за 5,9 секунди, а з більшим – за 5,1 секунди. Водіям доступні чотири режими руху: змішаний, повністю електричний, Performance та Snow. Вартість авто в базовій версії починається від 92 000 юанів (26 720 доларів) й сягає 222 000 юанів ($30 880) за топове виконання Lynk & Co 10 EM-P 240 Ultra Sport.