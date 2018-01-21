У свіжому випуску програми "Авто24" – папараці знайшли в американській Долині Смерті цілу колону закамуфльованих BMW та Rolls-Royce, які виробник поки збирається зберегти в таємниці.

Ймовірно, машини проходять там тестування, адже нестерпна спека дає можливість перевірити ресурс та адаптацію машин до навантажень.

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Серед машин в колоні представники ЗМІ помітили позашляховик Rolls-Royce Cullinan, який британці розробляли в абсолютній секретності. Він нагадує новий "Фантом" тільки з вищим кузовом та кормою позашляховика. Відтак любов до SUV (автомобілів з кузовом "універсал") підкорила навіть найконсервативніший бренд у світі.

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