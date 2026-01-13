Новий позашляховик Volkswagen може бути швидшим за GTI: фото

Чотири вихлопні труби ззаду, які чудово помітно на знімках Carscoops, одразу дають зрозуміти, що автовиробник готує щось більше, ніж черговий R-Line. За словами очевидців, тестовий прототип звучав відповідно до емблеми R — гучно, насичено і дуже переконливо.

На відміну від очікувань, новий T-Roc R не стане плагін-гібридом. Натомість він отримає 48-вольтову м’яку гібридну систему, як і у звичайних версій, але з принципово іншим двигуном.

Гібрид — не для рекордів, а для екології

Замість доопрацьованих 1,5-літрових моторів, Volkswagen робить ставку на знайомий 2,0-літровий турбодвигун EA888 від Golf R, адаптований під м’яку гібридну схему. Потужність, вірогідно, становитиме 328 к.с., тобто рівно стільки ж, скільки й в актуального Golf R.

Це означає, що електрифікація тут не для приросту віддачі, а для зниження викидів CO₂. До слова, у попередника було 296 к.с., тож приріст виглядає суттєвим навіть без урахування електричної допомоги. Привід — повний, а коробка передач — семиступенева DSG: тут без сюрпризів.

Очікується розгін до 100 км/год менш ніж за 5 секунд. Крім того, T-Roc R, ймовірно, отримає той самий задній диференціал з векторизацією крутного моменту, що й Golf R, а разом із ним й режим дрифту в налаштуваннях їзди.

Обмежена пропозиція

Попри технічну привабливість, T-Roc R залишиться європейською екзотикою. Причина проста — модель T-Roc загалом не продається у США, а отже й “заряджена” версія туди не дістанеться. Іронічно, але саме жорсткі екологічні норми Європи змусили Volkswagen піти шляхом гібридизації, тоді як на американському ринку таких обмежень немає.

Більше простору і більше екранів

Салон кросовера також зробить крок уперед. T-Roc R отримає спортивні ківшеподібні сидіння з логотипами R, масивне кермо та повністю цифрову передню панель. Перед водієм розмістять 10-дюймовий екран, а по центру — 12,9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Завдяки збільшеній колісній базі у 2631 мм, що на 28 мм більше, ніж раніше, в салоні стане помітно просторіше, особливо на другому ряду.

Дебют уже близько

Ще в листопаді Volkswagen натякав на появу версії R, показавши закамуфльований прототип з 20-дюймовими колесами та вихлопною системою Akrapovic. Тепер усі ознаки вказують на швидку прем’єру, тому повноцінний дебют очікується вже цієї весни.