Новий позашляховик Zeekr такий же розкішний, як і Rolls Royce Cullinan, хоча коштує як BMW X5

Як зазначає Carscoops, новинку представлять на Шанхайському автосалоні вже цього тижня. Новий Zeekr 9X має сріблясте оздоблення стійок, велику решітку радіатора та задні ліхтарі, подібні до моделей Range Rover.

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Фотографій салону немає, але інсайдери припускають, що кросовер може запозичити інтер’єр мінівена 009. Також наразі немає деталей щодо силового агрегата Zeekr 9X.

На кадрах помітно, що модель має дві окремі вихлопні труби, які натякають на наявність плагін-гібридної силової установки. Попри це, автовиробник обіцяє продуктивність на рівні 3 секунд до 100 км/год та вартість від ¥500 тис. ($68 000) до ¥1 млн ($136 000). Для розуміння, наразі в Китаї за такою ціною продається новий BMW X5.