Новий Toyota Aygo X вже доступний в Європі: гібридна революція у сегменті міських авто

Aygo X був повністю розроблений у Європі та з моменту запуску у 2022 році став справжнім хітом — його частка в сегменті вже сягнула близько 20%. Тепер модель виходить на новий рівень, відповідаючи вимогам міст майбутнього. Головна новина — Aygo X став повноцінним гібридом. Силовий агрегат запозичений у Toyota Yaris та Yaris Cross і побудований навколо 1,5-літрового бензинового двигуна, який повністю замінив попередній 1,0-літровий мотор.

Сумарна потужність гібридної системи зросла на 44 к.с. і тепер становить 116 к.с., що суттєво покращило динаміку та відчуття за кермом. При цьому Aygo X демонструє найнижчі викиди CO₂ серед усіх автомобілів без підзарядки від мережі — лише 85 г/км за циклом WLTP. Для міста це означає більше електричного руху, тишу в заторах і повну відповідність зонам з низькими викидами.

Оновлений дизайн: ще більше характеру

Aygo X отримав повністю нову передню частину, яка підкреслює його кросоверну ідентичність. Тривимірна чорна решітка радіатора з фірмовою подвійною трапецією Toyota, збільшений передній звис і масивні колісні арки формують більш “дорослий” і впевнений вигляд.

Модель пропонується з 17- або 18-дюймовими легкосплавними дисками, а нова концепція кольорів додає індивідуальності. До палітри входять відтінки кориці, жасмину, естрагону та лаванди, доступні у комплектаціях Mid+ та High. Для них також пропонується двоколірне забарвлення з чорним дахом.

Інтер’єр: компактний, але продуманий

Попри компактні розміри, салон Aygo X залишається просторим і функціональним. Висока посадка забезпечує гарну оглядовість, а чотири пасажири можуть подорожувати з комфортом. Об’єм багажника — 231 літр, що є одним із кращих показників у класі.

Серед ключових оновлень — 7-дюймова цифрова панель приладів, нова центральна консоль з електронним стоянковим гальмом, два USB-C порти вже у базі та доступний бездротовий зарядний пристрій для смартфона. У топових версіях з’являються матеріали SakuraTouch®, мармурове оздоблення та преміальна аудіосистема JBL з великим сабвуфером.

Тихіший, спритніший і приємніший у місті

Aygo X побудований на платформі GA-B архітектури TNGA, що забезпечує низький центр ваги та високу жорсткість кузова. Оновлені підвіска, кермо та гальма (тепер дискові на всіх колесах) зробили автомобіль ще більш маневреним — радіус розвороту менше ніж 5 метрів. Гібридна силова установка не лише покращує прискорення, а й робить рух спокійнішим. Додаткові матеріали шумоізоляції, оновлений вихлоп і товстіші стекла у старших комплектаціях знизили рівень шуму, особливо під час руху в електричному режимі.

Aygo X GR SPORT: спорт у компактному форматі

Вперше для Aygo X з’явилася версія GR SPORT, натхненна перемогами TOYOTA GAZOO Racing. Вона базується на комплектації High, але отримує спортивні налаштування підвіски, новий стабілізатор і гостріші реакції керма. Зовні GR SPORT легко впізнати за двоколірним кузовом у відтінку “гірчиця”, чорним капотом, глянсовою решіткою з G-подібним візерунком та ексклюзивними 18-дюймовими дисками. В салоні — спортивні сидіння з матеріалами SakuraTouch® і Dinamica та логотипи GR.

Безпека та цифрові помічники

Новий Aygo X оснащений оновленим комплексом Toyota Safety Sense, який включає вдосконалене екстрене гальмування, утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль і розширене розпізнавання дорожніх знаків. Гібридні функції, такі як Predictive Efficient Drive та розширена рекуперація, допомагають оптимізувати роботу силової установки та зробити керування ще більш плавним і економним.

Менший вуглецевий слід — без компромісів

Toyota оцінює, що вуглецевий слід нового Aygo X зменшився на 18% порівняно з попереднім поколінням. Цього вдалося досягти не лише завдяки гібридній силовій установці, а й використанню нових матеріалів, переробленого пластику та екологічніших виробничих процесів. Зокрема, матеріал SakuraTouch® зменшує викиди CO₂ під час виробництва до 95% у порівнянні з натуральною шкірою, а завод у Коліні працює з використанням відновлюваної електроенергії.

Aygo X як частина великої гібридної історії Toyota

З виходом гібридного Aygo X вся європейська лінійка Toyota стала електрифікованою — від найменшого сегмента A до великих позашляховиків. Це ще один крок бренду до мобільності з низьким рівнем викидів, без відмови від зручності та задоволення від водіння.