Нова система має зробити автомобіль найбільш безпечним у світі.

9 листопада Volvo Cars покаже повністю електричний флагманський SUV EX90. Очікується, що цей автомобіль розпочне нову еру не лише для компанії, а й для галузі безпеки в цілому.

Volvo Cars має чітке бачення безпеки: ніхто не повинен серйозно постраждати або загинути в новому автомобілі Volvo. Щоб досягнути майбутнього без аварій, інженери компанії вивчають усі причини їх виникнення. Але щоб захистити людей всередині авто, потрібно покращити розуміння автомобілем стану водія.

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Cистема розуміння водія буде стандартною у EX90. Вона включатиме в себе датчики в салоні Volvo, що в реальному часі допоможуть автомобілю зрозуміти: водій перебуває у ненайкращому для керування стані, потрібно вжити заходів, щоб уникнути зіткнення.

Система розуміння водія

У Volvo Cars розуміють — навіть найкращі водії іноді потребують допомоги. «Дослідження показують, що, спостерігаючи за поглядом водія, частотою та тривалістю закриття очей, можна зробити висновок про стан водія в цілому, — сказала Емма Тівестен, старший технічний експерт Центру безпеки Volvo Cars. — Із системою датчиків Volvo визначить, чи може водій керувати самостійно. Якщо через сонливість, відволікання, неуважність чи погане самопочуття йому потрібна додаткова допомога, система надасть її у найбільш відповідний ситуації на дорозі спосіб».

Система розуміння водія дебютує у новому Volvo EX90 і доповнить найсучаснішу низку зовнішніх датчиків. Для спостереження за поглядом власника, авто оснащене двома камерами для виявлення перших тривожних сигналів щодо його стану. Вимірюючи, скільки часу водій дивиться на дорогу попереду, та враховуючи природні варіації, система розуміє: очі водія, а, отже, і його розум — зосереджені не на керуванні.

Власник рідко слідкує за дорогою попереду? Це ознака того, що він відволікається. Можливо, щоб подивитися у телефон. Забагато? Це когнітивне відволікання: він сконцентрований на своїх думках настільки, що більше не усвідомлює, що відбувається на дорозі.

Важливий для системи показник — ємнісне кермо автомобіля, яке контролюватиме стабільність руху, якщо водій його відпустить.

Відтепер Volvo буде використовувати запатентовану технологію визначення у режимі реального часу моделей погляду та керування. І саме тому самостійно вживатиме заходів допомоги власнику, коли це необхідно. Спочатку система попередить водія спеціальним звуковим сигналом, що зростатиме із гостротою ситуації. Якщо він не реагуватиме на дедалі чіткіші попередження, автомобіль самостійно безпечно зупиниться біля узбіччя, надсилаючи попередження іншим учасникам дорожнього руху за допомогою аварійної сигналізації.

Томас Броберг, виконуючий обов’язки керівника Центру безпеки Volvo Cars сказав: «За останні десятиліття, завдяки відданій роботі над системами запобігання зіткнень, ми досягнули значного прогресу в розробці системи датчиків зовнішнього огляду. Сенсори в салоні – наступний крок щодо безпеки. Ми продовжуватимемо вивчати та розробляти нові функції крок за кроком. Рівень безпеки покращуватиметься, адже наш рівен знань дедалі зростатиме».

Інноваційна низка датчиків

У Volvo Cars докладають усіх зусиль, аби авто уникали зіткнень, смертельних випадків та серйозних травм. Водночас в компанії переконані: найбезпечніше зіткнення те, що ніколи не трапиться. Тому Volvo Cars продовжує вдосконалювати системи запобігання зіткненням, прагнучи досягнути нульової кількості смертей і серйозних травм у своїх автомобілях.

Новий Volvo EX90 дебютує із найсучаснішими датчиками на автомобільному ринку: 8 камер, 5 радарів, 16 ультразвукових датчиків та інноваційний датчик LiDAR. А це — огляд на 360° в реальному часі.

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LiDAR (Light Detection and Ranging) — це метод дистанційного зонування, який використовує світло у формі імпульсного лазера для вимірювання дальності з високою точністю.

Останні дослідження Volvo Cars показують: інтеграція LiDAR до вже безпечного автомобіля Volvo зменшує кількість нещасних випадків із тяжкими наслідками на 20%, а загальне уникнення аварій – на 9%.

Інтегрована у дах Volvo EX90 технологія LiDAR здатна виявити пішоходів на відстані до 250 метрів. Якщо попереду щось невелике і темне, наприклад, шина на темній дорозі, технологія розпізнає її за 120 метрів. І все це під час руху швидкісним шосе, незалежно від освітлення. LiDAR — це гарантія реалістичного сприйняття навколишнього простору, яке камери та радари не в змозі забезпечити самостійно.

Відтепер автомобілі Volvo, поєднуючи вдосконалені датчики, власне програмне забезпечення та основну обчислювальну потужність авто, не лише допоможуть водієві, а й краще розумітимуть, коли це потрібно, та яка саме допомога необхідна.

Розуміння автомобілями зовнішнього світу разом зі здатністю краще розуміти водія — важлива частина майбутньої технології автономного водіння Volvo Cars. Після перевірки безпеки та отримання необхідних дозволів, цю технологію впровадять у EX90.

Розуміння людського досвіду

Volvo EX90 не лише розумітиме водія та допомагатиме йому за потреби. З часом автомобіль навчатиметься на основі нових даних та оновлюватиметься, стаючи ще безпечнішим.

Розробка сучасної технології безпеки за основу має розуміння людської поведінки, що ґрунтується на десятиліттях досліджень у цій галузі. У Volvo Cars переконані: кожна людина протягом життя зіштовхувалася принаймні з однією дорожньо-транспортною пригодою. Навіть найкращі професійні водії можуть відволікатися та втомлюватися.

Мета компанії — підтримати власників, коли їм це найбільш потрібно, та зменшити ризик зіткнень. Тому Volvo EX90 оснащений невидимим щитом безпеки з інноваційною технологією. Вона дозволяє автомобілю розуміти внутрішній стан водія і світ навколо.

Найближчим часом Volvo Cars планує презентувати ще більше інновацій і технологій, доступних у EX90. Функції, що допомагатимуть власникам не тільки бути, але й відчувати себе в безпеці у будь-який час та за будь-яких умов.

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