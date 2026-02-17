Новий VW T-Roc R виходить із тіні: перші фото прототипу

Офіційна прем’єра очікується пізніше цього року й модель не планують продавати у США, повідомляє Auto24. Новий T-Roc R побудований на платформі MQB Evo, як і Volkswagen Golf R, тому спорідненість техніки тут очевидна. На шпигунських фото Carscoops, прототип отримав 20-дюймові чорні легкосплавні диски із синіми гальмівними супортами. На відміну від ранніх тестових авто, тут встановлені звичайні гальмівні диски. Можливо, перфоровані диски будуть доступні як опція.

Нагадаємо: Дебютував новий Volkswagen T-Roc: перший повноцінний гібрид в історії бренду

Передній бампер має збільшені повітрозабірники, хоча частину деталей інженери сховали під вінілом у колір кузова. Логотипи R тимчасово заклеєні, але головний маркер — це задня частина. Дифузор із чотирма патрубками Akrapovic чітко дає зрозуміти: це не R-Line з декоративними елементами, а повноцінна версія R.

Техніка від Golf R: можливо, трохи більше потужності

Під капотом варто очікувати 2,0-літровий турбодвигун TSI серії EA888. У Volkswagen Golf R він видає 333 кінські сили, і приблизно на такі ж показники можна розраховувати тут. Втім, ходять чутки про появу 48-вольтової м’якої гібридної системи. Якщо цей інсайд підтвердиться, електрифікація допоможе моделі відповідати екологічним нормам у Європі та, можливо, трохи змінить характер відгуку.

Потужність, найімовірніше, передаватиметься через 7-ступеневу коробку DSG на систему повного приводу 4Motion із векторизацією крутного моменту. Очікується і режим дрифту, хоча це досить рідкісна опція для кросоверів такого класу. У стандарті, швидше за все, запропонують адаптивну підвіску DCC, хоча її налаштування відрізнятимуться від тієї, що встановлено в Golf R.

Також цікаво: Volkswagen готує новий Atlas: прем’єра вже у квітні

Найпопулярніший кросовер Європи стає ще злішим

У 2025 році T-Roc став найпопулярнішим кросовером у Європі. Тож поява повноцінної R-версії — цілком логічний крок для Volkswagen. Фактично це Golf R, але з практичністю SUV, і якщо все піде за планом, новинка стане одним із найцікавіших гарячих кросоверів у своєму сегменті.