Новий вид шахрайства "оселився" на українських сайтах автопродажів. На пропозицію купити нову машину за півціни клюють навіть освічені громадяни.

Різного роду шахрайства у цій сфері існували завжди, але новий вид дивує своєю прямотою. Журналісти AUTO 24 спробували з'ясувати, що до чого.

Зовні ці оголошення виглядають як будь-яке інше від офіційного автосалону: фото автомобіля, марка і модель, рік випуску, список опцій, ціна... А от ціна якраз і привертає увагу: вона на 30-50% нижче загальновідомої!

Продавці пояснюють таку неймовірну знижку "несвіжим" роком випуску – 2015, 2014, а то і старше. Але хіба знижки можуть бути такими значними? Покупців намагаються переконати, що так, бувають!

Під таким "соусом" на деяких сайтах автопродажів пропонуються різні моделі, але як правило – відносно недорогі, орієнтовані на небагатого покупця. ВАЗ, ЗАЗ Sens, Volkswagen Polo Sedan, Hyundai Accent, Renault Logan, Ravon R2...

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Реагуючи на звернення читачів, наші журналісти обдзвонили кілька "автосалонів" і проаналізували отриману інформацію. У деяких випадках "вуха стирчать" навіть із самих оголошень: щоб запідозрити, що щось негаразд, і дзвонити нікуди не потрібно. Так, бачимо кілька пропозицій автомобілів Ravon R2 нібито 2014 року випуску. При цьому марка Ravon була заснована на рік пізніше – у жовтні 2015 року. Намагаємося з'ясувати, звідки взялися такі автомобілі – не "передсерійні" зрештою ж це зразки?

Дзвонимо в "автосалони" по безлічі телефонних номерів, поданих у оголошеннях. Все це начебто різні міста – Київ, Одеса, Дніпро, Павлоград, Вінниця. Відповідають менше половини абонентів, інші номери – "поза зоною обслуговування", що вже дивно для автосалону.

На питання, звідки "Равони", відповідь одна: з Європи, стокові, розпродаж затоварених складів. Починаємо сперечатися: узбецькі машини Ravon ніколи в Європі не продавалися! На іншому кінці дроту – п'ятисекундна збентеження. Потім нам напористо і навіть грубо намагаються довести зворотне: продавалися! Потім дівчина здається і заявляє, що машини не з Європи, а з Польщі. Про те, що наш західний сусід давно перебуває в Євросоюзі, вона, мабуть, не здогадується. Наші сумніви у географічному кретинізмі продавців зміцнили інші люди, що підіймали трубку під час наступних дзвінків.

З повідомлень наших читачів ми знаємо, що продавці цих супердешевих машин ні в яку не погоджуються показати авто до оформлення угоди. Тому тиснемо на цю болючу точку, наполягаємо, що хочемо бачити і вибрати автомобіль до здійснення покупки. Відповіді досить одноманітні. 1. Ми працюємо з Іллічівським морським портом, машини там. 2. Машини на складі в Харкові. 3. Машини на складі в Рівненській області.

У Рівненську область ми готові поїхати, уточнюємо місто, чоловічий голос нам відповідає: це Луцьк, і називає адресу: вул. Київська, 12! Наше повідомлення про те, що Луцьк – це адміністративний центр Волинської області, викликало у нього такий же легкий ступор, як і в його колеги-дівчини. Про те, навіщо возити машини із Західної Європи по Чорному морю, ми питати вже не стали... До речі, вулиці Київської в Луцьку ми не знайшли, є тільки центральна площа з такою назвою, на ній розташована Волинська обласна адміністрація і ніякого складу легковиків, зрозуміло, там немає.

У тому, що перед нами – новий вид шахрайства, сумнівів уже не залишилося. Але ми все ж таки вирішили дати цим людям шанс – ну а раптом машину у них все ж можна купити! І після географічних казусів ми продовжували розпитувати про деталі покупки. Нам пояснили, що спочатку ми повинні будемо підписати договір – різні продавці називали його по-різному, або договором купівлі-продажу, або договором про передоплату, або договором про внесення передоплати. У тих салонах, куди ми додзвонилися, передплата складає 20% від вартості автомобіля, але саму машину нам привезуть тільки через кілька днів – і прямо додому! (Як варіант – у двір МРЕВ.) Після чого відбудеться остаточний розрахунок. Поїхати на склад, вибрати і отримати автомобіль там чомусь не можна.

Все це виглядає дуже підозріло, але в чому ж підступ – на якому етапі буде ошуканий покупець? На жаль, довести справу до оформлення операції нам не вдалося – всі продавці, відчувши в наших надто компетентних запитаннях небезпеку, обіцяли нам зателефонувати після обіду. І, звісно, не передзвонили.

Але досвід наших читачів, які "попали" по-справжньому, свідчить про наступне. Найпоширеніший варіант обману – договір, який покупець підписує при передачі першої частини грошей (це близько 20-30 тис. грн.), виявляється договором про надання інформаційних послуг. Нібито компанія N надала громадянину Х інформацію про характеристики автомобіля визначеної моделі та про умови його купівлі. Там не буде ні слова про придбання машини клієнтом у продавця, і машину ніхто покупцеві не дасть.

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Розрахунок на те, що без п'яти хвилин автовласник, у стані ейфорії, підпише папери не вчитуючись, і юридично тут причепитися немає до чого. Як варіант – клієнту можуть підсунути договір про купівлю автомобіля в кредит або в лізинг на драконівських умовах. І фінансова кабала на роки вперед забезпечена.

І нарешті, цікава деталь: подібні оголошення з автомобілями за півціни, що просувають новий вид шахрайства, зустрічаються тільки на тих сайтах продажу, де у читачів немає можливості написати відгук щодо наведеної у рекламі інформації.

Як вже повідомлялося, в Україні розкрито схема продажу битих і крадених машин.