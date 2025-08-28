Новий Xpeng P7 коштує в Китаї понад 30 тисяч доларів, але отримав 10 тисяч замовлень за 7 хвилин

Як пише CarNewsChina, новий P7 можна впізнати за світлодіодною стрічкою та логотипом бренду попереду. Також автівка має активний повітрозабірник у передньому бампері, який можна закрити для зменшення опору, а також активний спойлер позаду. Коефіцієнт опору повітря електромобіля становить 0,201.

Xpeng P7 оснащений 20- або 21-дюймовими колесами. Його розміри становлять 5017/1970/1427 мм в довжину, ширину та висоту відповідно, а колісна база — 3008 мм. Версія Xpeng P7 Performance може похвалитися дверима типу “ножиці” та чотирипоршневими гальмами Brembo. Ззаду Xpeng P7 має один задній ліхтар, що складається з 220 світлодіодних елементів.

Інтер’єр має досить мінімалістичний дизайн з великим центральним екраном діагоналлю 15,6 дюйма, котрий може повертатись на 15 градусів в обидва боки, та на 10 градусів вгору і вниз. Доповнюють його 8,8-дюймова цифрова панель приладів та 87-дюймовий проєкційний дисплей. В перелік оснащення також входить аудіосистема з 23 динаміками.

Компанія каже, що об’єм багажника ліфтбека становить 575 літрів та до 1929 літрів, якщо скласти спинки сидінь. Автівка маж 800-вольтову архітектуру. Базовий варіант оснащений один електромотором на задній осі потужністю 270 кВт (362 к.с.), тоді як повнопривідний варіант може похвалитись комбінованою потужністю до 437 кВт (586 к.с.). Цього достатньо, аби час розгону до 100 км/год становив 3,7 секунди.

Покупцям доступні два варіанти акумуляторів: LFP на 74,9 кВт-год та потрійний NMC на 92,2 кВт-год. Запас ходу становить 702 та 820 км відповідно. Новий Xpeng P7 доступний в чотирьох комплектаціях, а вартість флагманської моделі становить 391 800 юанів, що еквівалентно 42 190 доларам.