Новий європейський танк отримав безпілотну башту: як це працює

Демонстрація виготовленого танка НАТО наступного покоління відбулася з акцентом на висновки, винесені з уроків війни в Україні. Розробники показали платформу з повним переосмисленням філософії дизайну сімейства Leopard, інтегрувавши в дебютну модель безпілотну башту, повністю переналаштоване бойове відділення та зробивши ставку на потенціал модульної модернізації.

Як пише armyrecognition.com, Leopard 2A-RC 3.0 PT02 – не лише технологічний наступник серії Leopard 2, але й проєкт для наступного покоління бронетанкової війни НАТО.

Поєднавши захищену екіпажну капсулу, багатокаліберну готовність та інтегровані ракетні можливості, французько-німецький виробник оборонної продукції KNDS створив танк, що відповідає як сучасним, так і майбутнім вимогам поля бою

Leopard 2A-RC 3.0 PT02 суттєво відрізняється від традиційного компонування башти з пілотажем. Його триосібний екіпаж, командир, водій та стрілець, повністю розташовані в корпусі, захищені найтовстішою бронею машини.

Безпілотна башта містить 120-мм гладкоствольну гармату, здатну стріляти 18 пострілами на хвилину через встановлений на стрілі автомат заряджання. Компактний силует башти в поєднанні з бойовою вагою менш як 60 тонн підвищує мобільність та зменшує виявлення, а двигун потужністю 1500 к.с. забезпечує максимальну швидкість 65 км/год та дальність ходу 460 км.

Якщо перший прототип служив, головним чином, перевіркою концепції безпілотної башти та конфігурації внутрішнього екіпажу, перевіряючи схеми балістичного захисту та інтеграцію автомата заряджання, то другий прототип, являє собою більш вдосконалену систему. Вона інтегрує додаткові системи (підтримка БПЛА, багаторівневі оборонні комплекси та покращена ергономіка для екіпажу).