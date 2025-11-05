Новий закон про "виконавче провадження": що загрожує автомобілістам

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №14005 “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію”.

Ініціативу, яка має на меті спростити стягнення боргів з українських громадян, підтримали 236 народних депутатів. Вніс законопроект депутат від “слуги народу” Андрій Мотовиловець.

Як працюватиме система

Законопроект передбачає створення електронної системи, що поєднає автоматизоване виконавче провадження з ключовими державними реєстрами, банками та платіжними системами. Також буде розширено повноваження “Єдиного реєстру боржників”.

Фактично, якщо людина потрапляє у такий реєстр, то все її майно (включаючи транспортні засоби) потрапляє в арешт і його відчуження забороняється. За новим законом це відбуватиметься автоматично. Раніше для того, щоб транспорт потрапив у арешт, потрібне було окреме розпорядження виконавця.

Після внесення людини до цього реєстру:

нотаріусам буде заборонено проводити будь-які угоди з нерухомістю — продати, подарувати, чи заставити квартиру буде заборонено;

банки автоматично блокуватимуть усі операції та рахунки;

сервісні центри МВС відмовлятимуть у реєстрації транспортних засобів (у тому числі через Дію);

державний виконавець визначатиме спосіб стягнення боргу та оцінюватиме майно боржника.

Якщо раніше кожне обмеження прописувалось виконавцем у провадженні співставно до суми боргу, зараз, незалежно від суми, блокуватиметься усе майно. Всі ці обмеження запроваджуватимуться автоматично — без окремого рішення для кожної дії. Достатньо одного рішення про наявність боргу, щоб система почала діяти. Сума боргу при цьому значення не має.

“У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників відомча реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів не здійснюється, крім випадків, передбачених цією статтею”, - сказано у законопроекті №14005.

Кожен четвертий – боржник

Нині в Україні налічується понад 8 мільйонів записів у “Реєстрі боржників”. З моменту оголошення владою воєнного стану ця цифра зросла ще на 1,4 мільйона. Найбільше зросла кількість боргів за комунальні послуги (на 30%) та адміністративні штрафи (на 38%). При цьому за оцінками на 2025 рік, чисельність населення України становить приблизно 31 мільйон осіб. Тобто суто математично кожен четвертий українець має борги у тій чи іншій формі.