Оголошені ціни на новий Ford Focus для ринку Великобританії. Нехай абсолютні цифри нам мало про що говорять, але вже стає очевидно, що новинка буде дешевшою за свого попередника.

Ціна нового Ford Focus в Великобританії починається від 17 930 фунтів стерлінгів. Це на 2 300 фунтів менше, ніж у попередника. Очікується, що старт продажів відбудеться у вересні.

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Для ринку Великобританії буде доступно сім версій. Style (£ 17,930), Zetec (£ 19,300), ST-Line (£ 21,570), ST-Line X (£ 24,050), Titanium (£ 21,550), Titanium X (£ 22,820) і Vignale (£ 25,450

Найдоступніша версія Focus Style буде оснащена легкосплавними дисками радіусом 16 дюймів, кондиціонером, цифровим радіо DAB з Bluetooth, електронним гальмом стоянки, системою контролю тиску в шинах, Hill Start Assist і Lane-Keeping Aid.

Версії Zetec додадуть сенсорний екран 6.5 дюймів з Apple CarPlay і Android Auto, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, передні протитуманні фари і вітрове скло з підігрівом.

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Для азартних водіїв Focus Style ST-Line пропонує унікальний стиль, в тому числі видозмінену верхню і нижню решітку, задній спойлер і поліровані подвійні вихлопні труби. Всередині буде D-образне рульове колесо, алюмінієві накладки, педалі з легкого сплаву і червона строчка в обшивці салону. Версію ST-Line X прикрасять 18-дюймові легкосплавні диски і червоні гальмівні супорти.