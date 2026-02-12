Обіцянки проти реальності: чому цінник Tesla Semi подорожчав на 110 000 доларів

Цінник, на перший погляд, спекулятивний і завищений, але Ілон Маск цим не дуже переймається. Ще при першій презентації Semi у 2017 році компанія оголосила початкову ціну в 150 000 доларів за версію з запасом ходу 325 миль та 180 000 доларів за варіант з запасом ходу 500 миль.

Як пише Авто24, головний менеджер "накрутив" на ціннику від раніше заявленого ще 110 000 доларів. При цьому слід підкреслити, що Tesla Semi Long Range коштує 290 000 доларів США без урахування зборів та податків.

Хай там як, але Маск має рацію

Не варто поспішати звинувачувати Ілона Маска в спекуляції. Економічні розрахунки його команда зробила дуже вивірено. В чомусь він повторює тактику китайців, які не прагнуть працювати в збиток, але при цьому "не деруть три шкури".

У редакції Авто24 порівняли ціни на американському ринку машин класу 8 і зрозуміли, що зростання ціни на Tesla Semi зі $180 000 до $290 000 за версію Long Range (500 миль) цілком виправдано. Це - результат комбінації об’єктивної інфляції, подорожчання сировини та технологічного оновлення машини за 9 років очікування.

Експерти редакції в один голос заявляють, що це не просто "забаганка", а відображення нової економічної реальності 2026 року. І тут вбачається "хід конем" – відносно інших виробників Tesla виходить на ринку з гарним карт-бланшем.

Чому ціна зросла на 60%?

По-перше, внутрішня інфляція долара: купівельна спроможність долара в США з 2017 по 2026 рік впала приблизно на 24%, що статистично не приховується. Це означає, що $180 000 у 2017 році за своєю цінністю сьогодні становить приблизно понад $230 000 лише через знецінення валюти.

По-друге, не забуваймо про вартість акумуляторів та металів: Виробництво електрофури вимагає величезної кількості літію, нікелю та кобальту. Ілон Маск прямо заявляв, що постачальники підняли ціни на сировину (місцями до 30%).

Жоден виробник інфляційні та інші витрати брати на себе не буде і перекладе ці затрати на споживача. Інфографіка:Авто24

Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та...

Десь приблизно так слід сприймати сьогоднішню версію Semi. Тут справжня технологічна еволюція. Серійна версія 2026 року – це не той прототип, що показали у 2017-му.

Tesla показала оновлену архітектуру, три двигуни загальною потужністю 800 кВт, підтримку мегаватного заряджання (до 60% заряду за 30 хв) та покращену ергономіку кабіни.

А що у конкурентів?

На фоні цінників інших виробників електричних вантажівок ринкова вартість Semi навіть за ціною $290 000 поза конкуренцією.

"Основний постулат привабливості в тому, що Semi залишається значно дешевшою за середню ціну конкурентів у сегменті електричних вантажівок класу 8, яка у 2026 році становить близько $435 000", – зазначають у редакції Авто24.



Ілон Маск, здається, знову всіх обіграв

З вантажівками на кшталт Tesla Semi головна хитрість Маска в тому, що він продає не просто машину, а "економіку на колесах": за його розрахунками, власник фури заощаджує до $200,000 на пальному за перші три роки, що нібито перекриває різницю в ціні.

Втім, тут є ще й багато інших переваг, що притаманна як Semi, так і машинам такого класу у конкурентів. До того ж Tesla ще не все виклала і тут варто звернути увагу на інші "смаколики".

Порівняльна таблиця витрат ( в доларах) для пробігу 100,000 миль (~160,000 км) на рік у цінах США станом на початок 2026 року. Інфографіка: Авто24

Якщо поглянути на ключові фактори 2026 року, то Tesla Semi стартує з гарною перспективою.

Енергетична прірва – дизельна фура споживає приблизно 1 галон на 6-7 миль. Tesla Semi споживає менше 2 кВт-год на милю. Навіть при зростанні цін на електрику в США, заряджання вночі або на власних Megacharger від Tesla виходить у 3-4 рази дешевше за дизель.

Податковий кредит (IRA) – завдяки закону про зниження інфляції (Inflation Reduction Act), у 2026 році покупці важких електровантажівок у США отримують пряму знижку до $40,000 від уряду. Це миттєво скорочує розрив у вартості з дизелем.

Технічне обслуговування – у Tesla немає коробки передач, системи очищення вихлопних газів (DEF/AdBlue), двигуна внутрішнього згоряння та масляних фільтрів. Гальмівні колодки завдяки рекуперації (гальмуванню двигуном) служать у 3-4 рази довше.

Продуктивність – Tesla Semi здатна підтримувати швидкість 96,5 км/год на підйомі 5%, тоді як дизельні фури сповільнюються до 56,3-64,3 км/год. Це дозволяє водіям проходити маршрут швидше, що критично для логістичних компаній.

Без ложки дьогтю не обійшлося

Мінус привабливості дає батарея Tesla Semi Long Range. Вона важить кілька тонн, що трохи знижує корисне навантаження порівняно з дизелем, хоча в США дозволено додаткові 2 000 фунтів (907 кг) для електротраків.

Ще один і доволі жирний мінус вбачається в інфраструктурі. У 2026 році мережа Megacharger (зарядки потужністю 1 МВт) все ще зосереджена вздовж основних магістралей Каліфорнії, Техасу та Північного Сходу. Для поїздок "від узбережжя до узбережжя" дизель поки що залишається надійнішим.

І все-таки процес пішов

Станом на лютий 2026 року Tesla перейшла від пілотних поставок (як для PepsiCo) до масового виробництва на заводі в Неваді. Маск офіційно підтвердив, що 2026 рік стане роком повноцінного масштабування проєкту.