Чи насправді обмеження швидкості руху в населених пунктах-50 км/год поліпшить ситуацію на наших дорогах – це ще питання. Але чому саме цей ліміт?

Посилання на те, що обмеження швидкості руху у містах 50 км/год діють і в Європі, не варто приймати всерйоз. Тамтешні умови руху мають мало спільного з Україною: надто вже різні в нас міста, автомобілі, так і менталітет водіїв далекий від європейського. Однак, закони фізики діють скрізь одні й ті ж, і це головне. Так чому ж саме 50 км/год?

Зміст лімітів

Міські ліміти в ПДР країн усього світу встановлюють у першу чергу, виходячи з турботи про пішоходів. За статистикою, 80% ДТП з пішоходами відбувається саме в містах, чверть з них – на позначених переходах, а решта – при переході людиною дороги з недозволеному місці, тобто там, де водій появи небезпеки в принципі не чекає. Це важливий момент.

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Обмежуючи швидкість руху, законодавець розраховує як мінімум на три позитивних ефекти. По-перше, автомобіль, що рухається повільно, буде вчасно помічений пішоходом з більшою ймовірністю – як і водієві буде простіше завчасно помітити загрозливого для безпеки пішохода (така особливість зору людини).

По-друге, навіть якщо пішохід помічений водієм з запізненням, з меншою швидкості гальмівний шлях буде коротше і менше ймовірність, що машина і людина перетнуться. І нарешті, навіть якщо зіткнення відбудеться, наслідки для людини будуть не такими жахливими.

Звідки взялися 50

Всі експерти, коментуючи новини про нове обмеження швидкості руху у містах, посилаються на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які в свою чергу спираються на відсоток виживання пішохода при наїзді автомобілем на різних швидкостях.

Але в житті контакт людини і машини на повному русі трапляється рідко – як правило, водій все ж помічає пішохода, але йому не вистачає часу уникнути наїзду. Тому важливіше інший показник – довжина гальмівного шляху для автомобіля, що рухається на різних швидкостях. Нагадаємо, на відміну від гальмівного шляху, зупинний включає в себе ще й час реакції водія та період спрацьовування гальмівної системи машини – тому він набагато більше.

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Проте, в нашому випадку мова повинна йти саме про зупиночний шлях, оскільки при більш повільному русі машина проїжджає меншу дистанцію за той час, поки мозок водія приймає рішення про гальмуванні, поки його нога переноситься на педаль, натискає на неї і поки колодки починають вступати у дію.

У нічний час на неосвітлених вулицях багато об'єктів можуть опинитися за межами променя фар, але ближче, ніж довжина гальмівного шляху. Зниження швидкісного ліміту позбавить водія і пішоходів від цієї небезпеки.

Користь усім

Ці 10 км/год, на які вводиться обмеження швидкості руху в українських населених пунктах – здавалося б, величина незначна. Але фізика руху така, що ця десятка вирішує багато чого. На сухому асфальті при середньостатистичних літніх шинах це означає скорочення гальмівного шляху легкової машини з 45-ти до 35-ти метрів. За статистикою, у більшості «міських» ДТП саме цих 10 метрів не вистачає для того, щоб уникнути наїзду.

Зниження ліміту швидкості до 50 км/год дає водієві додаткові 10 метрів простору для реакції на виниклу перед машиною перешкоду.

Але навіть якщо контакт людини і машини відбудеться, сила удару буде значно нижчою, ніж при русі авто на 60 км/год – і у пішохода буде більше шансів вижити. А це добре не тільки для самого пішохода, але і для водія.

До речі, через 15 років людям можуть взагалі заборонити водити автомобілі.