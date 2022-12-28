Кабріолет Rolls-Royce, який і так непогано виглядав, вирішили привести до ідеального стану. Що з цього вийшло – дивіться у відео.

Компанія Rolls-Royce використовувала назву Corniche для своїх кабріолетів з 1970-х до 2002 року. Це відео демонструє один із екземплярів останнього покоління з детальним описом. Автомобіль фактично починає процес, виглядаючи непогано, але очисник висвітлює покращення протягом усього кліпу. Результат – незайманий кузов, готовий до круїзу з опущеним дахом.

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Процес починається з використання сухого льоду для очищення компонентів днища. Власник хоче, щоб автомобіль залишався максимально оригінальним, тому прибирання зосереджується на покращенні того, що є. Навіть вихлопні труби та глушники привертають увагу, хоча важко уявити, щоб хтось колись звертав увагу на чистоту цих деталей.

Після мийки Corniche отримує полірування, яке підкреслює глибокий синій колір і робить автомобіль маже новим.

Салон Rolls-Royce повний полірованого дерев’яного шпону та високоякісної шкіри. Все це теж привертає увагу. Чистка оббивки займає більшу частину часу. Цей процес повертає білому матеріалу яскравість. З роками він трохи пожовтів. Моторний відсік отримує таку ж увагу до деталей, щоб зробити його бездоганним.

Ця ітерація Rolls-Royce Corniche була доступна лише з 2000 по 2002 рік. Потужність надходила від 6,75-літрового V8 з турбонаддувом, потужністю 325 к.с. і крутним моментом 738 Ньютон-метрів. Чотириступінчастий автомат передавав потужність на задні колеса.