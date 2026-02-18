Одеса майже наздогнала Київ у продажах нових авто

Регіональна географія продажів автомобілів дедалі чіткіше відображає економічну активність країни, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Також цікаво названо найнадійніші авто 2026 року

Внутрішні перепродажі: Дія стала найбільшим «регіоном»

Головна тенденція внутрішнього ринку — остаточне закріплення сервісу Дія як основного каналу перереєстрації авто.

Через цифровий сервіс оформлено 37,54% (1 337 угод) усіх внутрішніх операцій. Це фактично найбільший «віртуальний регіон» України, який за обсягами у кілька разів випередив Київ.

Серед фізичних локацій першість утримує Київ (8,82%), далі — Львівська (6,77%) та Дніпропетровська (5,08%) області. П’ятірку активних регіонів замикають Одеська (4,8%) та Харківська (3,71%) області.

Ринок стає цифровим. Автомобілісти дедалі частіше обирають швидкість і зручність онлайн-переоформлення замість відвідування сервісних центрів.

Імпорт уживаних авто: західний пояс тримає логістику

Географія імпорту традиційно прив’язана до логістичних маршрутів із Європи.

Львівська область (14,89%) зберігає статус головного імпортного хабу. Разом із Рівненською (10,15%) та Волинською (8,98%) вони формують західний кластер, де зосереджені ключові майданчики «свіжопригнаних» авто.

Київ (11,75%) виступає основним споживачем імпортованого транспорту.

Одеська область (10,0%) замикає четвірку лідерів. Попри тимчасові обмеження роботи портів, регіон зберігає активність завдяки дилерській та сервісній інфраструктурі, сформованій ще до 2022 року.

Нові авто: Одеса майже наздогнала Київ

У сегменті нових автомобілів — несподіваний розподіл сил.

Київ (23,98%) лише на кілька одиниць випередив Одеську область (23,75%). Така щільність результатів свідчить про високу активність бізнесу та приватних покупців у південному регіоні.

Харківська область (12,57%) упевнено посіла третє місце, випередивши Дніпропетровську (8,38%) та Київську (8,15%) області. Це показує адаптивність великого бізнесу навіть у складних умовах.

Водночас активність у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях залишається мінімальною або нульовою через безпекову ситуацію.

Також цікаво ворожі шахіди знищили автосалони в Одесі

Погляд експерта

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку:

«Регіональна статистика — це дзеркало економічної активності. Дія забирає левову частку внутрішніх угод, розвантажуючи сервісні центри. А результат Одеси в сегменті нових авто може бути наслідком як корпоративних закупівель, так і реалізації відкладеного попиту після грудневих свят».

Що показує географія ринку

Січень підтвердив три ключові тренди:

цифровізація стає нормою;

Захід залишається логістичним центром імпорту;

великі економічні вузли формують основний попит на нові авто.

Авторинок дедалі більше концентрується навколо цифрових сервісів і великих регіональних хабів.