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Одна з країн ЄС заборонить продаж пального мотоциклістам без шоломів

Влада Греції хоче заборонити автозаправним станціям продавати бензин власникам мотоциклів, що керують без шоломів. Їх використання є обов’язковим в країні, але часто ігнорується більшістю водіїв.
Мотоциклістам без шоломів у Греції можуть перестати продавати бензин - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Мотоциклістам без шоломів у Греції можуть перестати продавати бензин

Данило Северенчук
logo28 січня, 13:50
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Як повідомляє Carscoops, більшість власників мотоциклів у Греції ігнорує обов’язкове використання шоломів, ризикуючи не лише штрафами, але й своєю безпекою. У відповідь на цю актуальну проблему грецький уряд запропонував нестандартне рішення: заборонити автозаправним станціям продавати пальне мотоциклістам, які не носять шоломи.

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Автором цієї ідеї є міністр охорони здоров’я Греції Адоніс Георгіадіс, який також є фанатом мотоциклів. Він запропонував місцевій федерації власників автозаправних станцій відмовити в обслуговуванні водіїв без шоломів. Однак, не всі погоджуються із запропонованим заходом.

Фото: Freepik

Деякі власники грецьких АЗС стверджують, що це несправедливо покладає тягар примусового виконання на них, а не на органи влади. Вони також заперечують проти можливих штрафів для мереж, які обслуговують мотоциклістів без шоломів. Попри критику, міністр розвитку Такіс Теодорікакос вже підготував спеціальну поправку до кодексу дорожнього руху.

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У разі схвалення закону мотоциклісти, які їздять без шоломів, більше не зможуть легально купувати бензин на заправних станціях по всій країни, що фактично, змусить їх або дотримуватися закону, або назавжди припаркувати свої мотоцикли.

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