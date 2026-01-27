Одразу кілька іменитих американських брендів автозапчастин визнано банкрутом

Процес банкрутства First Brands стартував ще восени минулого року, але лише зараз компанія перейшла до радикальних рішень, які фактично ставлять хрест на деяких підрозділах у Північній Америці, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Autolite — легенда, яка не пережила фінансову бурю

Найгучнішою втратою серед трьох брендів стала Autolite. Для багатьох автомобілістів ця назва давно асоціюється зі свічками запалювання, які встановлювалися як на класичні американські авто, так і на сучасні моделі. Autolite була одним із тих брендів, які здавалися “вічними”, але навіть багаторічна репутація не змогла захистити її від наслідків фінансового колапсу материнської компанії. Ліквідація Autolite означає повне згортання операцій бренду, а не просто зміну власника чи паузу у виробництві.

Cardone та Brake Parts Inc — удар по ширшому сегменту

Разом з Autolite зникає і Cardone — бренд, який мав значно ширший портфель продукції. Компанія постачала не лише гальмівні компоненти, а й системи гідропідсилювача керма, елементи підвіски, вузли паливного впорскування та рішення для контролю викидів. Її зникнення особливо болісне для незалежних сервісів і ремонтних майстерень, які роками покладалися на ці комплектуючі. Ще глибшим є удар від ліквідації Brake Parts Inc. Саме ця компанія стояла за брендами Aimco, BrakePro, Vortex та Raybestos. Останній існував понад сто років і вважався одним із символів американської гальмівної індустрії.

Чому продаж не врятував ситуацію

За словами генерального директора First Brands Group Чарльза Мура, компанія вивчила всі можливі сценарії від залучення фінансування до продажу проблемних активів. Проте жоден із варіантів не дозволив знайти життєздатне рішення, яке дало б змогу продовжити роботу Autolite, Cardone та Brake Parts Inc. Фактично, це означає, що потенційні покупці або не бачили перспектив у цих брендах, або вважали фінансові ризики надто високими. У результаті First Brands обрала шлях ліквідації як єдиний можливий.

Як First Brands дійшла до банкрутства

First Brands Group з’явилася у 2013 році під назвою Crowne Group і швидко почала скуповувати відомих постачальників автокомпонентів. До її портфеля увійшли такі імена, як Fram, Trico та Draw-Tite. Агресивна експансія дозволила створити велику імперію, але водночас призвела до накопичення значних боргів. Зрештою фінансове навантаження стало непосильним, і компанія була змушена подати заяву про банкрутство.

Кредитори, суди та неминучі втрати

Навіть ті бренди First Brands, які поки залишаються “живими”, перебувають під тиском сотень фінансових претензій. Серед найбільших кредиторів — Marelli, яка вимагає близько 200 мільйонів доларів. FedEx заявила вимоги до Brake Parts Inc на суму понад 5,4 мільйона доларів, а Податкова служба США хоче стягнути з Cardone майже 4,7 мільйона доларів. Банкрутство такого масштабу рідко минає безболісно і, вірогідно, цей випадок не стане винятком.