Один автомобіль щосекунди: Китайський рекорд продажів у 2025 році став недосяжним для інших країн

Підсумкові дані оприлюднила CAAM — Китайська асоціація автовиробників. Саме на ці цифри посилається профільне видання motor.es. Результат виглядає майже фантастично: у середньому в Китаї реєстрували по одному новому авто щосекунди протягом усього року.

Рекорд не лише у продажах, а й у виробництві

Загальні продажі нових автомобілів у Китаї у 2025 році сягнули 34,4 млн одиниць, що на 9,4% більше, ніж роком раніше. Виробництво виявилося ще вищим — 34,53 млн авто, або плюс 10,4% у річному вимірі.

Фактично Китай уже 17-й рік поспіль залишається найбільшим автомобільним ринком планети. Для розуміння масштабів: одна лише ця країна продає більше машин, ніж цілі континенти.

Майже половина ринку — авто з розеткою

Найбільш показовою є не сама кількість, а структура продажів. У 2025 році Китай максимально наблизився до історичного зламу: автомобілі з традиційними ДВЗ стрімко здають позиції.

Продажі так званих NEV — електромобілів, плагін-гібридів та моделей з подовженим запасом ходу — зросли на 28,2%. Загалом китайці купили 16,49 млн таких авто, що відповідає частці ринку 47,9%. Тобто майже кожен другий новий автомобіль у країні мав зарядний порт.

За темпами електрифікації Китай уже 11 років поспіль не має конкурентів. Жоден інший великий ринок навіть близько не підійшов до таких показників.

Внутрішній ринок тісний — авто пішли на експорт

На тлі поступового насичення внутрішнього ринку китайські виробники активно шукають нові напрямки збуту. У 2025 році експорт автомобілів із Китаю зріс на 21,1% і вперше в історії перевищив 7 млн одиниць.

Особливо швидко зростають поставки електромобілів та плагін-гібридів — 2,61 млн авто лише за рік. Це означає, що Китай більше не просто «фабрика світу», а гравець, який диктує тренди й швидко завойовує зовнішні ринки, зокрема європейський.

Хто тягне ринок угору

Лідерами цього зростання залишаються локальні бренди. BYD знову став найбільшим продавцем автомобілів у Китаї, а Chery утримує статус головного експортера з показником понад 1,3 млн авто за рік. Активно нарощують присутність і бренди групи Geely, зокрема в сегменті доступних електрокарів.

Натомість спільні підприємства з європейськими та американськими марками дедалі частіше змушені працювати на експорт, щоб зберегти завантаження заводів.

Що далі: 2026 обіцяє бути ще гучнішим

Прогноз CAAM на 2026 рік виглядає не менш агресивно. Продажі NEV можуть зрости до 19 млн одиниць, а їхня частка на ринку перевищить 54%. Загальні продажі нових авто, за очікуваннями, перетнуть позначку у 35 млн машин.

Для нас це означає одне: на дороги ЄС та України вийде ще більше китайських брендів. Частина з них уже у 2026 році може серйозно переформатувати масовий сегмент — як за цінами, так і за технологіями.